La Fiscalía solicitó audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas por nuevos hechos de posible acoso sexual contra cuatro jóvenes. El expresentador de televisión ya había sido imputado el pasado 4 de agosto por hechos ocurridos entre 2024 y 2026.

La Fiscalía reveló que se trata de casos nuevos que se conocieron luego de la primera audiencia de imputación.

La audiencia que se realizó en agosto pasado fue reservada por solicitud de las víctimas.

Vargas es investigado por acosar presuntamente a al menos cuatro mujeres. Denuncias similares recayeron sobre Ricardo Orrego.

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Caracol Televisión rescindió el contrato de los dos presentadores hace algunos meses, luego de las denuncias de presunto acoso.

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresó en su momento Vargas.

El escándalo en el canal privado mostró un panorama profundo de intimidación corporativa que, según alertó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no es exclusivo de esta cadena, sino que constituye un patrón sistemático documentado desde hace varios años en medios como RCN y el sistema público RTVC, promoviendo la autocensura de las víctimas.