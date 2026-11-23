El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que a partir del próximo 1 de diciembre de 2026 la operación del alumbrado público de la ciudad pasará a manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM).



El mandatario aseguró que esta decisión surge luego de realizar un estudio de mercado en todo el país, que permitió identificar a EPM como un aliado estratégico para el futuro del alumbrado público de Bogotá.



En ese sentido, esta alianza entre EPM y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) busca garantizar que el alumbrado de Bogotá tenga menos fallas, atención más rápida, mejor iluminación y más ahorro de energía.



Además, Galán informó que esta alianza no solo implica la operación de la red de alumbrado público, también busca su expansión y modernización.



“La apuesta para materializar ese sueño que tiene Bogotá tiene dos componentes. El primero es que a partir del próximo primero de diciembre, Empresas Públicas de Medellín (EPM) operará, administrará y realizará el mantenimiento de la red de alumbrado público durante 10 años”, indicó Carlos Fernando Galán.

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“El segundo componente es una alianza entre ETB y EPM, en desarrollar una red de internet de las cosas para Bogotá. Esto va a ser un primer paso, porque la meta es no solamente quedarnos en desarrollar e implementar esa red, sino también tener una alianza que nos permita llegar a ofrecerles a otras ciudades del país o inclusive a nivel internacional esa oferta institucional que tiene que ver con red de internet de las cosas y modernización del sistema de alumbrado”, añadió el mandatario.



En el primer año de operación prevé una expansión de 1.200 luminarias LED y la modernización de otras 50.000 a esta tecnología Además, según el alcalde Carlos Fernando Galán, durante el primer año se instalarán 10.000 nodos de telegestión, dispositivos que conectarán las luminarias con una central que monitoreará su funcionamiento.



“Hoy es un día muy importante para EPM. Llegar a Bogotá para asumir la operación de su alumbrado público representa un nuevo hito en nuestra historia empresarial y una oportunidad para seguir poniendo nuestra experiencia y conocimiento al servicio del país. Con la incorporación de Bogotá, EPM superaría los 600.000 puntos luminosos administrados en Colombia , consolidando nuestra presencia y posicionamiento nacional en soluciones integrales de iluminación urbana”, concluyó EPM.