Un controvertido anuncio hecho por el gobierno de Gustavo Petro en plena campaña presidencial, que se devolvería el dinero de 7,5 millones de multas que fueron pagadas por infracciones captadas por cámaras electrónicas, tiene enfrentados por estos días a un grupo de ciudadanos que reclaman el cumplimiento de ese anuncio y los alcaldes del país afiliados a la Federación Nacional de Municipios.



Precisamente ese colectivo de ciudadanos ha previsto hacer un plantón este lunes ante la Fedemunicipios, en el corazón financiero de Bogotá, para reclamar que por la imposición de esas multas que presuntamente se hicieron de forma irregular.



Ante ese plantón, Fedemunicipios se pronunció y dijo que ese tipo de anuncios es crear falsas

expectativas en los infractores, “afirmando que las multas pagadas pueden ser reclamadas inmediatamente, es una mentira y un engaño que no se debe tolerar”.



Y precisa que “la devolución de los recursos no va a pasar de manera automática hasta cuando se surtan todas las etapas del debido proceso adelantado por la Superintendencia de Transporte para determinar la viabilidad de la devolución”.

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Los alcaldes recordaron que “el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte del gobierno anterior, el pasado 19 de mayo, en plena campaña presidencial, anunciaron en rueda de prensa, que más de 7’500.000 multas eran ilegales y ordenaron la anulación de 5.8 millones de multas y la devolución de los recursos pagados a causa de 1.5 millones de multas por infracciones de tránsito; esta orden no estuvo respaldada en ningún acto administrativo y solo podrá ser cumplida luego de agotar todas las etapas del debido proceso establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.



Indicaron que Fedemunicipios opera el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) por mandato de ley, “su función es integrar y mantener actualizada la información sobre multas y sanciones de tránsito reportadas por las autoridades competentes, facilitar su consulta y permitir el pago de las obligaciones a través de mecanismos habilitados para tal fin”.



Fedemunicipios explicó además que “el SIMIT no puede modificar el estado de una multa sin la orden expresa del organismo de tránsito o de una autoridad judicial competente, no otorga permisos, ni habilita cámaras de fotodetección; esta función es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.



Finalmente precisan los alcalde que “el SIMIT no instala ni opera cámaras de fotodetección; tampoco impone comparendos; no determina la responsabilidad de los presuntos infractores, ni decide sobre la legalidad de las sanciones de tránsito; estas competencias corresponden exclusivamente a las autoridades de tránsito, de conformidad con la legislación colombiana”.