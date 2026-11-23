La entrevista que Nicolás Petro concedió a la revista Semana en agosto de 2023, en la que habló de la investigación que hoy lo tiene en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, será tenida en cuenta en esa etapa del proceso.



Así lo determinó el Tribunal de Barranquilla, en segunda instancia, al revocar una decisión que la había excluido. La decisión también cobija al celular que entregó su exesposa Day Vázquez.



Según reveló la Revista Semana, tanto la entrevista como el celular, resultan importantes para establecer la responsabilidad o inocencia del procesado.



“Sería necesario establecer que la entrevista contiene, reproduce, no se nutre efectivamente de aquellas manifestaciones protegidas. La propia decisión recurrida hizo depender la exclusión de esa circunstancia al afirmar que debía impedirse el ingreso de medios de conocimiento que contuvieran, reprodujeran o se nutrieran de información proveniente de los acercamientos fallidos”, explicó el magistrado en la decisión según ese medio de comunicación.

Lea aquí: Corte Constitucional pidió al Gobierno y a las EPS tomar medidas ante fallas en la entrega de medicamentos

La Fiscalía busca probar que el patrimonio de Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, quien tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía, aumentó en más de $1.053 millones, a partir de dinero sucio entregado por Samuel Santander Lopesierra, el acusado de delitos de narcotráfico conocido como "El Hombre Marlboro", al que el CNE le quitó la candidatura a la Alcaldía de Maicao.



Además de los aportes de Lopesierra, a las arcas del hijo del Presidente y su entonces esposa entró dinero de los empresarios Alfonso "El turco" Hilsaca, quien está en juicio por homicidio y concierto para delinquir, y del cucuteño Óscar Camacho.



De acuerdo con lo que el mismo Nicolás Petro aceptó, parte del dinero entró a la campaña presidencial de su padre y otra funcionó para incrementar su patrimonio. No obstante, aclaró que ni el entonces candidato ni la campaña supieron de sus manejos.