El presidente Abelardo de la Espriella respondió a la polémica por las acusaciones a Paloma Valencia por supuestamente haber omitido amenazas a Miguel Uribe Turbay. También defendió a Carlos Suárez.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le contestó el mensaje al jefe de Estado. “Me ha expresado el Presidente de la República que nada tiene que ver con el infundio contra la doctora Paloma. Le agradezco al Presidente pero sé que él no lo haría. Tiene sincera indignación con el tema. Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente histórico del magnicidio. Ruego no hacer vinculación de funcionarios del Gobierno con esta dolorosa calumnia”, escribió Uribe.

“El país no está para discusiones menores y sin sustento. Así como nadie sensato puede pensar que la doctora Paloma Valencia esté involucrada en conspiraciones sórdidas, tampoco es posible que se piense que Carlos Suárez esté en pequeños complots sin ningún sentido”, dijo el mandatario.

Ahora bien, vale recordar que la situación se generó porque se conocieron los mensajes que le enviaron a Valencia en abril de 2025 de una fuente que advertía sobre planes criminales de las disidencias de las Farc. Ella salió a dar explicaciones este lunes después de que la señalaran de supuestamente conocer los planes contra la vida de su excolega, el senador Miguel Uribe.

Así las cosas, la también exsenadora rechazó esos señalamientos y aseguró que nunca recibió información sobre un posible ataque contra el dirigente político que fue víctima de un ataque armado el 7 de junio de 2025. A través de un video compartido en sus redes sociales, Valencia calificó las acusaciones como falsas e irresponsables y sostuvo que las advertencias que recibió estaban relacionadas solo contra ella.

“Yo no tuve información sobre el atentado a Miguel Uribe, lo que tuve fue información de un atentado en mi contra”, afirmó la excongresista al referirse a las versiones que han circulado sobre su presunto conocimiento de las amenazas contra su compañero de partido.

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