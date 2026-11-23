La expulsión de 83 extranjeros en Pasto e Ipiales, que en conjunto acumulaban 3.932 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, fue anunciada por el presidente, Abelardo de la Espriella. Las medidas corresponden a las contempladas en la Ley 1801, el Código de Policía.



Según el mandatario, entre los expulsados hay tres ecuatorianos con 153 medidas correctivas, uno de los cuales había sido capturado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes, y 80 venezolanos que fueron trasladados hasta la frontera en Norte de Santander.

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El operativo se hizo con Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y autoridades locales.



De la Espriella afirmó que "Colombia no será refugio de extranjeros que vengan a delinquir" y que quien viole la ley "tendrá que asumir las consecuencias".



El presidente dijo que sus instrucciones son aplicar "todo el peso de la ley" contra quienes atenten contra la seguridad, la tranquilidad y la soberanía del país.

