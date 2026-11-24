Una fuerte explosión registrada el lunes en horas de la noche alteró la tranquilidad del centro de Villavicencio, luego de que una carga detonara en inmediaciones de la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en el parque principal de la ciudad. El hecho provocó daños materiales en el sector y generó preocupación entre sus habitantes.
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el hecho a través de una publicación en su cuenta de X. El mandatario informó que está a la espera de los reportes oficiales para conocer el alcance de la acción y establecer si dejó víctimas mortales.
“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, escribió el presidente en X en la noche del lunes.
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Según videos ciudadanos, la fachada de la sede departamental quedó completamente destruida y la onda explosiva provocó daños en las edificaciones cercanas, con afectaciones visibles en estructuras y ventanales.
De acuerdo con el balance preliminar, el impacto alcanzó un radio aproximado de 500 metros. Las instalaciones de la Gobernación y dos locales comerciales fueron los puntos que registraron las principales afectaciones, aunque las autoridades continúan inspeccionando el sector para establecer si hay más daños y verificar la presencia de víctimas entre los escombros.
De La Espriella atribuyó la acción al narcoterrorismo y sostuvo que estos hechos buscan presionar al Gobierno para que modifique su estrategia de seguridad y retome eventuales negociaciones con grupos armados.
Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026
El coronel Germán Ayala, asesor de seguridad de la Alcaldía de Villavicencio, confirmó en Blu Radio que, tras la explosión, 12 personas, principalmente trabajadores de la Gobernación, tuvieron que ser evacuadas con heridas. Según la información conocida hasta el momento, ninguna revestía gravedad.
Sin embargo, a eso de las 12:00 a. m. de este martes 24 de noviembre, la Secretaría de Salud del Meta confirmó que el número de heridos por el ataque terrorista en Villavicencio ascendió a al menos 23 hasta ahora, entre ellos una menor de edad.
“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, expresó.
Las autoridades informaron que las clínicas y hospitales de Villavicencio se encuentran en alistamiento de primer grado para atender a las personas heridas por el ataque terrorista con un carro bomba frente a la Gobernación del Meta.
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La Defensoría del Pueblo también rechazó el atentado y advirtió que este hecho se suma a otros episodios graves de violencia registrados en los últimos días en el país.
“Exigimos a todos los grupos armados el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, el cese de las acciones en contra de la población y bienes civiles. No hay justificación alguna para estos hechos”, comunicó la Defensoría.
La entidad expresó su solidaridad con los habitantes de Villavicencio y del departamento del Meta y condenó el uso de explosivos en zonas urbanas, al considerar que este tipo de acciones ponen en riesgo de manera colectiva la vida y la integridad de la población civil.
El pasado 15 de noviembre ocurrieron atentados con explosivos contra peajes en Meta y Huila, entre ellos el de Pipiral, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio. Tras este hecho terrorista, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no le han atribuido a ninguna organización armada o grupo delincuencial el atentado perpetrado en la noche de este lunes en el centro de Villavicencio.
El atentado ocurrido esta noche en inmediaciones de la @GobMeta, en Villavicencio, se suma a los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en el país. Rechazamos enérgicamente estos hechos y otros que se han presentado en estos días y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Villavicencio y del departamento del Meta. El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos. Exigimos a todos los grupos armados el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, el cese de las acciones en contra de la población y bienes civiles. No hay justificación alguna para estos hechos. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a esclarecer con prontitud lo ocurrido, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 24, 2026
Entre las reacciones a la situación se sumaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes rechazaron las acciones terroristas contra la población del Meta y le solicitaron a las autoridades comenzar lo antes posible las investigaciones para dar con los culpables.
“Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior gobierno nacional. Hay que liberar a Colombia por completo de esas estructuras que tanto daño han hecho”, expresó el alcalde.
Por su parte, el gobernador Rendón dijo que “desde Antioquia condenamos el atentado contra la Gobernación del Meta. Dios quiera no tengamos víctimas mortales. Que los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de las armas o de la justicia”.
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“Toda nuestra solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortes, su equipo de gobierno y los habitantes de ese departamento”, concluyó.Por la explosión, gran parte de Villavicencio estuvo sin servicio de energía durante aproximadamente 15 minutos. El suministro ya fue restablecido en gran parte de la ciudad.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el atentado contra la sede departamental y lo calificó como un hecho criminal que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de la región. La mandataria aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a quienes planearon y ejecutaron el ataque, perseguirlos y llevarlos ante la justicia. “No puede haber impunidad. No conseguirán doblegarnos”, manifestó.
Cortés indicó que su prioridad inmediata es proteger la vida de los funcionarios y de las personas que se encontraban en las instalaciones al momento de la explosión. También señaló que se adelantan verificaciones para determinar la totalidad de las afectaciones y que entregará un balance cuando disponga de información confirmada.
#VILLAVICENCIO El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, informó que más de 85 predios se vieron afectados por la explosión del carro bomba en el centro de la ciudad. Anunció que se restringirá la movilidad con parrillero en moto en la ciudad y, junto a la Gobernación del Meta, se ofrecerá una recompensa de $150 millones por información sobre los responsables del atentado. https://t.co/v2vIVVHFXe
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026
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