Entre las reacciones a la situación se sumaron el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quienes rechazaron las acciones terroristas contra la población del Meta y le solicitaron a las autoridades comenzar lo antes posible las investigaciones para dar con los culpables.

“Eso es lo que ocurre cuando dejan que se fortalezcan las estructuras criminales y terroristas, como lo hicieron con el anterior gobierno nacional. Hay que liberar a Colombia por completo de esas estructuras que tanto daño han hecho”, expresó el alcalde.

Por su parte, el gobernador Rendón dijo que “desde Antioquia condenamos el atentado contra la Gobernación del Meta. Dios quiera no tengamos víctimas mortales. Que los responsables sean neutralizados, bien sea por la vía de las armas o de la justicia”.

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“Toda nuestra solidaridad con la gobernadora Rafaela Cortes, su equipo de gobierno y los habitantes de ese departamento”, concluyó.Por la explosión, gran parte de Villavicencio estuvo sin servicio de energía durante aproximadamente 15 minutos. El suministro ya fue restablecido en gran parte de la ciudad.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó el atentado contra la sede departamental y lo calificó como un hecho criminal que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de la región. La mandataria aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a quienes planearon y ejecutaron el ataque, perseguirlos y llevarlos ante la justicia. “No puede haber impunidad. No conseguirán doblegarnos”, manifestó.

Cortés indicó que su prioridad inmediata es proteger la vida de los funcionarios y de las personas que se encontraban en las instalaciones al momento de la explosión. También señaló que se adelantan verificaciones para determinar la totalidad de las afectaciones y que entregará un balance cuando disponga de información confirmada.