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Grave incendio destruye más de siete viviendas en el sector de Las Cumbres, en Cúcuta
Bomberos controlaron la emergencia, mientras la Secretaría para la Gestión del Riesgo adelanta la caracterización de las viviendas y las familias afectadas.
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dsifontes
INCENDIO EN LAS CUMBRES
La opinión
La Opinión
Domingo, 20 de Septiembre de 2026

Un incendio registrado este domingo en el sector Las Cumbres, en Cúcuta, dejó de manera preliminar siete viviendas afectadas, según informó Fabián Prato, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras avanzan las labores de evaluación en la zona.

El funcionario explicó que todavía no existe un consolidado definitivo de la emergencia, debido a que los equipos se encuentran realizando la caracterización de cada una de las viviendas afectadas, ya que, de acuerdo con la información preliminar, algunas registraron pérdida total. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas con afectaciones de gravedad.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, quienes atendieron la emergencia y lograron controlar las llamas.

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¿Qué provocó el incendio?

Por ahora, las autoridades no han establecido qué originó el incendio. El secretario explicó que esperan el reporte del coordinador de emergencias que permanece en la zona para determinar el posible detonante.

“Espero ahorita saber con seguridad, cuando hagan la evaluación, cuál fue el detonante de este evento en particular”, indicó Prato. 

El funcionario agregó que durante los últimos días la ciudad también ha registrado incendios forestales en la zona rural, mientras que los incendios estructurales han representado otra de las emergencias atendidas por los organismos de socorro.

Bomberos de Cúcuta controlaron la emergencia. Foto: cortesía
Bomberos de Cúcuta controlaron la emergencia. Foto: cortesía
Secretaría para la Gestión del Riesgo adelanta la caracterización de las viviendas y las familias afectadas. Foto: cortesía
Secretaría para la Gestión del Riesgo adelanta la caracterización de las viviendas y las familias afectadas. Foto: cortesía

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