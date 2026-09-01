No vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos: presidente De la Espriella desde Cúcuta

Tras el atentado registrado contra la estación de Policía de Los Patios, el presidente Abelardo De La Espriella llegó este miércoles a Cúcuta y entregó un contundente mensaje frente a la situación de seguridad que atraviesa la región.

Durante su visita, el mandatario aseguró que su Gobierno no permitirá que los grupos armados ilegales tengan espacio para imponer sus condiciones.

En medio de sus declaraciones, De La Espriella lanzó una advertencia a los mandatarios y autoridades del país: “No vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos”, afirmó.

El jefe de Estado reiteró así su postura frente a las estructuras armadas que operan en Norte de Santander y señaló que su administración mantendrá una posición firme contra quienes recurran a la violencia.

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