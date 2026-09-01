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No vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos: presidente De la Espriella desde Cúcuta
El presidente Abelardo de la Espriella dio un contundente mensaje a las estructuras armadas ante nuevo atentando terrorista en el área metropolitana de Cúcuta.
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valents2121
No vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos: presidente De la Espriella en Cúcuta
La opinión
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Martes, 1 de Septiembre de 2026

Tras el atentado registrado contra la estación de Policía de Los Patios, el presidente Abelardo De La Espriella llegó este miércoles a Cúcuta y entregó un contundente mensaje frente a la situación de seguridad que atraviesa la región.

Durante su visita, el mandatario aseguró que su Gobierno no permitirá que los grupos armados ilegales tengan espacio para imponer sus condiciones.

En medio de sus declaraciones, De La Espriella lanzó una advertencia a los mandatarios y autoridades del país: “No vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos”, afirmó.

El jefe de Estado reiteró así su postura frente a las estructuras armadas que operan en Norte de Santander y señaló que su administración mantendrá una posición firme contra quienes recurran a la violencia.

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