Óscar Gerardino vuelve a Comfanorte: Juzgado de Cúcuta falla a su favor

El Juzgado 12 Administrativo de Cúcuta emitió una nueva decisión favorable a Óscar Guillermo Gerardino Astier, director de Comfanorte, en el marco del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Según informó la entidad, con este pronunciamiento ya son cinco las decisiones judiciales que han respaldado sus derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, el trabajo y el buen nombre, en medio de las actuaciones adelantadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

La decisión se conoce en un contexto de controversias sobre la dirección de la caja de compensación. Comfanorte señaló que el retorno de Gerardino al cargo abre una nueva etapa para la entidad.

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