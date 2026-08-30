San Mateo, entre mantener una IPS deficiente o construir una nueva sede

IPS San Mateo: Imsalud advierte que su infraestructura no cumple las condiciones de habilitación y busca construir una nueva sede.

La continuidad de la IPS San Mateo de la ESE Imsalud, ubicada en la calle 25 N° 3-05 de Cúcuta, está condicionada a la posibilidad de avanzar en un proyecto de infraestructura que permita garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y de habilitación exigidos para la prestación de los servicios de salud.

El gerente de Imsalud, el doctor Javier Orlando Prieto Peña, explicó que la actual sede presenta deficiencias de infraestructura que dificultan el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normatividad vigente, situación identificada a través de los procesos de autoevaluación institucional.

“Nosotros en esa autoevaluación sabemos que la IPS de San Mateo en especial no cumple con sus condiciones de habilitación”, explicó Prieto Peña.

“Entre las principales dificultades identificadas se encuentran problemas relacionados con el manejo de aguas, presencia de malos olores, dimensiones insuficientes de algunos consultorios, falta de rampa de acceso, baños para personas con movilidad reducida y limitaciones en las áreas disponibles para realizar adecuaciones que permitan alcanzar los estándares requeridos para la prestación de los servicios”, señaló el gerente.

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Estas condiciones tienen una incidencia directa en el cumplimiento de los estándares de infraestructurarequeridos para la habilitación de los servicios. De acuerdo con el gerente, mantener la sede en las condiciones actuales representa una dificultad para garantizar su operación conforme a las exigencias regulatorias.

“La IPS ha mantenido las puertas abiertas a la comunidad de San Mateo y barrios aledañosofreciendo sus servicios de primer nivel de atención.La gestión de esta gerencia ante el Instituto Departamental de Salud yel Ministerio de Salud y Protección Social, han sido lograr la viabilidad del proyecto que beneficiaríaa todoel sector”,sostuvo Prieto Peña.

La situación también ha sido objeto de seguimiento por parte dela Secretaría de Salud municipal en sus auditorías de prestación de servicios de salud;entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios de salud en elmunicipio. Según Imsalud, las condiciones actuales de la sede podrían derivar en medidas administrativas si no se implementan acciones correctivas.

Un proyecto incorporado a la planeación de la red pública

Frente a las dificultades identificadas, Imsalud formuló un proyecto para construir una nueva sede en el mismo sector, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y contar con una infraestructura que responda a las condiciones técnicas requeridas para una IPS.

La propuesta contemplaba la incorporación de un área adicional contigua de propiedad del municipio, que posterior a encuentros con la comunidad y por la gestión institucional fue adjudicada a la ESE Imsalud; este predio ya es propiedad de la ESE y fueron englobados como se observa en el Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta,certificado de tradición / matrícula inmobiliariade fecha 16/07/2025.

La formulación del proyecto implicó su incorporación al Plan Bienal de Inversiones y su articulación con los instrumentos de planeación de la red de servicios de salud. Este proceso exige sustentar técnicamente la necesidad de la infraestructura, analizar la oferta y demanda de servicios y justificar la pertinencia de la inversión ante las autoridades competentes.

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“Para nosotros, hacer cualquier obra en salud; es necesario hacer un proceso para llevarlo al Plan Bienal, al documento de red, que esté analizado, sustentado con data y así poder justificar que se pueda hacer esa obra”, explicó Prieto Peña.

El proyecto avanzó en los procesos de revisión correspondientes ante el Instituto Departamental de Salud y posteriormente obtuvo la viabilidad técnica del Ministerio de Salud, permitiendo continuar con la estructuración técnica requerida para una eventual ejecución.