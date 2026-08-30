San Mateo, entre mantener una IPS deficiente o construir una nueva sede

IPS San Mateo: Imsalud advierte que su infraestructura no cumple las condiciones de habilitación y busca construir una nueva sede.
La continuidad de la IPS San Mateo de la ESE Imsalud, ubicada en la calle 25 N° 3-05 de Cúcuta, está condicionada a la posibilidad de avanzar en un proyecto de infraestructura que permita garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos y de habilitación exigidos para la prestación de los servicios de salud.
El gerente de Imsalud, el doctor Javier Orlando Prieto Peña, explicó que la actual sede presenta deficiencias de infraestructura que dificultan el cumplimiento de las condiciones establecidas en la normatividad vigente, situación identificada a través de los procesos de autoevaluación institucional.
“Nosotros en esa autoevaluación sabemos que la IPS de San Mateo en especial no cumple con sus condiciones de habilitación”, explicó Prieto Peña.
“Entre las principales dificultades identificadas se encuentran problemas relacionados con el manejo de aguas, presencia de malos olores, dimensiones insuficientes de algunos consultorios, falta de rampa de acceso, baños para personas con movilidad reducida y limitaciones en las áreas disponibles para realizar adecuaciones que permitan alcanzar los estándares requeridos para la prestación de los servicios”, señaló el gerente.
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Estas condiciones tienen una incidencia directa en el cumplimiento de los estándares de infraestructurarequeridos para la habilitación de los servicios. De acuerdo con el gerente, mantener la sede en las condiciones actuales representa una dificultad para garantizar su operación conforme a las exigencias regulatorias.
“La IPS ha mantenido las puertas abiertas a la comunidad de San Mateo y barrios aledañosofreciendo sus servicios de primer nivel de atención.La gestión de esta gerencia ante el Instituto Departamental de Salud yel Ministerio de Salud y Protección Social, han sido lograr la viabilidad del proyecto que beneficiaríaa todoel sector”,sostuvo Prieto Peña.
La situación también ha sido objeto de seguimiento por parte dela Secretaría de Salud municipal en sus auditorías de prestación de servicios de salud;entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios de salud en elmunicipio. Según Imsalud, las condiciones actuales de la sede podrían derivar en medidas administrativas si no se implementan acciones correctivas.
Un proyecto incorporado a la planeación de la red pública
Frente a las dificultades identificadas, Imsalud formuló un proyecto para construir una nueva sede en el mismo sector, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios y contar con una infraestructura que responda a las condiciones técnicas requeridas para una IPS.
La propuesta contemplaba la incorporación de un área adicional contigua de propiedad del municipio, que posterior a encuentros con la comunidad y por la gestión institucional fue adjudicada a la ESE Imsalud; este predio ya es propiedad de la ESE y fueron englobados como se observa en el Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta,certificado de tradición / matrícula inmobiliariade fecha 16/07/2025.
La formulación del proyecto implicó su incorporación al Plan Bienal de Inversiones y su articulación con los instrumentos de planeación de la red de servicios de salud. Este proceso exige sustentar técnicamente la necesidad de la infraestructura, analizar la oferta y demanda de servicios y justificar la pertinencia de la inversión ante las autoridades competentes.
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“Para nosotros, hacer cualquier obra en salud; es necesario hacer un proceso para llevarlo al Plan Bienal, al documento de red, que esté analizado, sustentado con data y así poder justificar que se pueda hacer esa obra”, explicó Prieto Peña.
El proyecto avanzó en los procesos de revisión correspondientes ante el Instituto Departamental de Salud y posteriormente obtuvo la viabilidad técnica del Ministerio de Salud, permitiendo continuar con la estructuración técnica requerida para una eventual ejecución.
Una infraestructura diseñada bajo criterios de habilitación
La nueva sede busca superar las principales limitaciones que actualmente presenta la IPS y generar espacios que respondan a las condiciones de infraestructura necesarias para la prestación segura y adecuada de los servicios.
La propuesta contempla dos consultorios de medicina general, áreas para odontología, enfermería, vacunación, toma de muestras de laboratorio, además de los espacios complementarios necesarios para el funcionamiento como baños para condición de movilidad reducida, ascensor y rampas de acceso.
El diseño plantea desarrollar una edificación de dos niveles, teniendo en cuenta las restricciones físicas del terreno disponible. Esta alternativa permite optimizar el área construida sin afectar la distribución funcional requerida para la prestación de los servicios.
De concretarse esta intervención, Imsalud proyecta aumentar significativamente la capacidad instalada de la sede. “La capacidad de consulta externa se va a duplicar”, afirmó el gerente.
Actualmente, la IPSSan Mateo registra aproximadamente 300 atenciones mensuales en medicina general, 250 en odontología y 120 en enfermería. Con la nueva infraestructura, la capacidad de medicina general podría alcanzar alrededor de 600 consultas mensuales.
La intervención también busca responder a las características de la población usuaria del sector, donde existe una importante presencia de adultos mayores y personas con dificultades para desplazarse hacia otros puntos de atención.
“Sobre todo que en este sector hay muchos pacientes adultos mayores que tienen dificultad para movilizarse. Por eso hicimos el esfuerzo, porque era más fácil cerrarlo”, manifestó Prieto Peña.
La disponibilidad del terreno, el principal obstáculo
Aunque el proyecto ha avanzado en su estructuración y cuenta con los avales requeridos dentro del proceso de planeación, su ejecución permanece condicionada a la gestión de recursos que se requiere para desarrollar la nueva infraestructura.
Según Imsalud, algunos particulares han expresado oposición frente al uso del terreno, al considerar que debería mantenerse destinado a actividades comunitarias, entre ellas el funcionamiento de un salón comunal.
La situación ha impedido avanzar en la materialización de la obra. El gerente recordó que el proyecto fue socializado en abril de 2025 con representantes de la comunidad y de los barrios beneficiados, escenario en el que se presentó la propuesta de intervención y aprobada mediante un acta.
Desde el punto de vista técnico, Imsalud sostiene que el área adicional resulta indispensable para desarrollar una infraestructura que responda a los requerimientos de habilitación y permita una distribución adecuada de los servicios.
“La norma exige que una IPS, Institución Prestadora de Servicios de Salud, solo preste servicios de salud. No se podría en este, ubicar salones comunales ni comedores escolares”, enfatizó Prieto.
La definición sobre el uso del terreno constituye actualmente uno de los principales factores para determinar la viabilidad de la ejecución del proyecto.
Recursos sujetos a la reactivación del proyecto
El proyecto requiere además avanzar nuevamente en el proceso de gestión y asignación de los recursos necesarios para su ejecución, y se cuente con las condiciones administrativas y técnicas para iniciar la obra.
De acuerdo con el gerente, los recursos que habían sido gestionados para esta iniciativa no pudieron materializarse en la etapa prevista. Por esta razón, Imsalud deberá adelantar nuevamente las gestiones correspondientes ante el Gobierno Nacional para garantizar la financiación requerida.
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Una decisión ligada a la habilitación de la sede
Imsalud estima que, una vez se resuelvan las condiciones relacionadas con el proyecto, se asignen los recursos y se surtan los trámites correspondientes, la construcción podría desarrollarse en un periodo aproximado de seis a ocho meses.
Durante una eventual ejecución de la obra, la institución deberá implementar un plan de contingencia que permita garantizar la continuidad de la atención y evitar afectaciones a los usuarios.
“Cuando se vaya a ejecutar el proyecto, en ese momento se hará un plan de contingencia y a los pacientes se les garantizará la continuidad de su atención en las IPS de la Red, nunca van a estar desatendidos”, aseguró Prieto.
La situación de San Mateo se enmarca en el proceso de fortalecimiento y modernización de la red pública de salud de Cúcuta. Imsalud cuenta actualmente con 37 IPS y adelanta acciones orientadas al cumplimiento progresivo de las condiciones de habilitación de sus sedes.
Desde que inicio su periodo gerencial, el gerente junto a su equipo de trabajo han logrado certificar en habilitación 19 IPS y la meta es alcanzar 23 al cierre de este año.
En este contexto, la situación de San Mateo representa uno de los retos de infraestructura que enfrenta la entidad. La decisión no se limita a mantener o cerrar una sede, sino a garantizar que los servicios de salud sean prestados en espacios que cumplan las condiciones técnicas, de seguridad, funcionalidad y habilitación exigidas por la regulación.
Mientras se adelantan las gestiones necesarias para reactivar la financiación, Imsalud deberá continuar evaluando las condiciones de operación de la sede actual y las medidas que permitan garantizar la atención a los usuarios bajo los estándares establecidos.
La eventual construcción de la nueva IPS permitiría no solo reemplazar una infraestructura que presenta limitaciones frente a los requisitos de habilitación, sino también ampliar la capacidad instalada y mejorar las condiciones físicas para la prestación de los servicios de salud en este sector de Cúcuta.
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