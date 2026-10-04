El Barça y el Bayern regresan con todo a la carga en la Liga de Champions

Cartagena (EU/Colprensa

El calendario de la Liga de Campeones parece haber preparado una coincidencia cargada de ironía: el regreso del Manchester City a la competición europea, después del devastador fallo por infringir las normas financieras, será frente al Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa.

El conjunto inglés recibirá este miércoles al equipo francés en uno de los partidos más destacados de la jornada, un enfrentamiento entre dos clubes respaldados por estados de Oriente Medio que durante gran parte de los últimos 15 años compartieron caminos similares, pero que ahora atraviesan realidades radicalmente diferentes.

Cinco semanas después de la primera jornada de partidos de la Liga de Campeones, el Barcelona se mantiene como el mejor equipo de Europa en lo que va de temporada.

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El conjunto azulgrana buscará extender su impresionante racha de nueve victorias consecutivas cuando visite al Galatasaray este martes, con la intención de mantener su destacado rendimiento en el torneo continental.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció que es "un privilegio" estar viviendo este momento, con pleno de victorias en los nueve primeros partidos de la temporada, pero advirtió de que las cosas pueden "cambiar muy rápido" si se pierde "el foco", por lo que deben estar muy concentrados para intentar ganar al Galatasaray.

"El clima que hay en el vestuario es fantástico. Mañana (hoy) no será un partido fácil y debemos demostrar por qué estamos tan bien.

Es un reto cada partido. Es un privilegio estar aquí en este momento, pero en el fútbol las cosas pueden cambiar muy rápido si perdemos el foco. Quiero que el equipo mantenga este clima de optimismo y se muestre en el campo", declaró.

También el martes, el Arsenal recibirá al Lille con un objetivo ambicioso: conseguir su decimocuarta victoria consecutiva en la fase de liga, una marca que abarcaría las tres temporadas disputadas bajo el formato actual de la competición.

El equipo inglés intentará prolongar su dominio en esta fase del torneo y sumar un nuevo resultado positivo ante su afición.

El Bayern Múnich que viene de empatar 2-2 en la Bundesliga ante el Augsburgo pasado fin de semana con una buena presentación del colombiano Luis Díaz, visitará este martes al campeón noruego Viking, en otro de los encuentros programados para la jornada de la Liga de Campeones.

El Bayern permanece invicto en sus nueve encuentros contra equipos noruegos (7 victorias y 2 empates).

Por su parte, el Real Madrid se enfrentará el miércoles a la Roma, uno de los antiguos clubes de su entrenador, José Mourinho.

Tomado del Universal

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