Infantino da marcha atrás y anula su propuesta de privatizar el Mundial

Madrid (Europa Press)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este sábado que cancela su propuesta de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados, ya que considera que "ha generado divisiones" y que ha quedado patente que "no está en el interés" de las distintas confederaciones y federaciones nacionales.

"Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar. Nuestro propósito ha sido siempre -y siempre lo será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará", señaló en un comunicado publicado en los medios oficiales de la FIFA.

El pasado martes, la FIFA confirmó que planeaba crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial y controlado por él y con la que se abriría la puerta a inversores privados. Con ello, se procedería a vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar. La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarán en las competiciones FIFA si sigue adelante la propuesta.

Además, este viernes, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, que considera que supondría "un mal negocio para el fútbol".

Por todo ello, Infantino ha decidido dar marcha atrás y cancelar el proyecto. "El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras asociaciones miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario", subrayó Infantino.

"Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", añadió el dirigente suizo.

Le puede interesar: Conmebol toma distancia del bloque que rechazó la propuesta de la FIFA para el Mundial 2030

Por último, el máximo mandatario de la FIFA desveló que seguirá hablando con todos los actores del fútbol para tratar de hacer "crecer" al deporte. "De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", finalizó.

Triunfo de la UEFA

La UEFA celebró la decisión de la FIFA de cancelar sus planes de vender una participación del Mundial a inversores privados, y cree que es "una victoria para todo el fútbol", y explicó que la dirección de la FIFA, con su presidente Gianni Infantino a la cabeza, "ha perdido la confianza de la UEFA y de muchos otros miembros de la familia del fútbol" y que deben "identificar a los responsables" de la polémica y "exigirles que rindan cuentas".

"La UEFA acoge con satisfacción la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones -incluido el Mundial- a manos privadas.

La propuesta fue rechazada por unanimidad por las federaciones nacionales de la UEFA y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol", señaló en un comunicado.

El martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que pretendía crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial propiedad del organismo rector del fútbol mundial para vender parte de los torneos FIFA, como el Mundial o el Mundial de Clubes.

La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar. La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) mostraron su oposición al proyecto, mientras que la UEFA fue más allá y anunció, junto a sus 55 federaciones miembro, que "no" participarían en las competiciones FIFA si siguiese adelante la propuesta.

Le puede interesar: Murió Franco Baresi, leyenda del AC Milan y campeón del mundo con Italia

Además, el viernes, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, que considera que supondría "un mal negocio para el fútbol". Toda esta oposición obligó a Infantino a dar marcha atrás y a renunciar este sábado a sus planes, al entender que habían "generado divisiones".

Asia también aplaude

A su vez, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también aplaudió la decisión de la FIFA de cancelar los planes de privatizar el Mundial, después de las críticas recibidas por el organismo rector del fútbol mundial y su presidente, Gianni Infantino.

"La AFC espera que, de cara al futuro, cualquier iniciativa que pueda afectar al fútbol mundial se presente y se debata con las Confederaciones, el Consejo de la FIFA, las federaciones miembro y otras partes interesadas de manera oportuna, transparente y significativa", señaló el presidente de la AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, en un comunicado.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .