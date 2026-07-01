Jesús Romero, oro en boccia, en los Juegos Parasudamericanos de Valledupar

En Valledupar se vienen cumpliendo los Juegos Parasudamericanos 2026 y Colombia hace presencia con 123 deportistas en diferentes disciplinas.

De igual manera, Norte de Santander cuenta con la participación en boccia del cucuteño Jesús Romero Montoya, quien se alzó el fin de semana con la presea de oro en la categoría BC3.

Jesús Augusto Romero, protagonizó una de las finales más disputadas de la jornada al derrotar 4-3 al brasileño Gabriel Antunes Serafím, para quedarse con el título parasuramericano. El bronce fue para el argentino Khalil Profiti.

El nortesantandereano antes de enfrentar a Antunes, superó en la fase eliminatoria al argentino Khalil Profiti (5-1), y al peruano Decano Tierry (10-0) y solo perdió ante el chileno Tomás Ramírez (1-6).

“Le dedico esta medalla a toda mi familia a mi esposa, a mi hijo, en espacial a mi mamita que está en el cielo y que me está acompañando”, dijo emocionado Romero, finalizada la competencia.

Además de la medalla dorada, Jesús aseguró el cupo a los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027.

De igual manera agradeció al Comité Paralímpico Colombiano, a Mindeporte, a la Federación Colombiana de Boccia y la Gobernación de Norte de Santander por el respaldo que le han dado.-

Asimismo, recalcó que “ya cumplimos en lo individual y ahora vamos por la medalla en parejas”.

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Colombia volvió a subir a lo más alto del podio con su referente, Edilson Chica, quien se impuso en un cerrado encuentro 4-3 al peruano César Quispe. El argentino Fermín Díaz completó el podio con la medalla de bronce.

La tercera medalla de oro colombiana llegó en Mujeres BC4, categoría en la que Leidy Chica derrotó 6-1 a la chilena Alfonsina Urrejola. La brasileña Joice Sousa Lira se quedó con la presea de bronce.

Argentina alcanzó su segundo título por intermedio de Carina Stefania Ferrando, campeona individual de Mujeres BC3 luego de superar 6-0 a la brasileña Débora Silva. El bronce fue para la peruana Niurka Callupe.

En Hombres BC1, el peruano Neil Castro Núñez conquistó la medalla de oro tras vencer 5-1 al argentino Mateo Kesting Durand. El colombiano Juan Camilo Trejos completó el podio con el bronce.

Brasil también celebró con Clarice Farías Sobreira, quien se tituló campeona parasuramericana en Mujeres BC2. La medalla de plata de esta categoría quedó en manos de Romina Benítez, quien consiguió la primera presea de Uruguay en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, mientras Joselyn León obtuvo el bronce para Ecuador.

Además de conquistar los títulos parasuramericanos, los ocho campeones de las pruebas individuales aseguraron su clasificación a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, dando un paso fundamental en el ciclo continental del deporte paralímpico en el camino a Los Ángeles 2028.

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