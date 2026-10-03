José Mourinho: "Si jugamos con los once que han terminado nos meten cinco"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, pidió "crédito" por sus decisiones este miércoles en la épica remontada (3-4) ante la AS Roma, al tiempo que cargó contra LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dispuesto a "abrir los ojos a la gente".

"La mala primera parte la responsabilidad es del entrenador y la buena segunda parte la responsabilidad es de los jugadores. En mi cabeza, yo como principio lo hago siempre bien, nunca quiero hacerlo mal, pienso siempre en la meritocracia, pero el fútbol es un juego de 90 minutos, estratégico, los adversarios cuentan y juegan", dijo en rueda de prensa en la capital italiana.

"El adversario de hoy es muy fuerte, un equipo terrible. Sabía que la gasolina se acababa, es imposible jugar 90 minutos a este ritmo que juegan ellos. He hecho los cambios que pensé que debería hacer, pero también debo decir que el primer tiempo ellos nos han machacado.

Segundo tiempo, cuando nos reorganizamos, es cuando nos comemos un gol que no se puede, y después viene el tercero. Después metemos calidades diferentes. Si nos meten cinco nos dirían que estoy loco, el fútbol es así, pero al final, Inter y Roma, los dos equipos más fuertes de Italia, seis puntos", añadió.

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El técnico luso fue preguntado por si los Endrick, Arda Güller o Carlos Espí, a quien elogió en la dificultad de ser suplente de Kylian Mbappé, merecen más minutos tras fabricar el triunfo en Roma. "Si empezamos jugando con los once que han terminado el partido nos meten cinco. Sería imposible de sostener con esos jugadores un equipo superintenso. Hay momentos y momentos, estrategia", dijo.

"Algunas veces el entrenador es un idiota. Otras vez es muy bueno porque lo piensa bien. Pensaba que en los últimos 20 minutos tenía cambios para hacer cosas. Dame un poco de crédito a mí también, lo he hecho bien", añadió un 'Mou' que se mostró molesto también con el 2-1, error de un Vinícius afectado por conocer su sanción de cuatro partidos en Liga poco antes del encuentro de Champions.

"¿Piensas que es normal que un jugador de un equipo español sabe que le meten cuatro partidos de suspensión?. ¿No podían hacerlo mañana por la mañana?. Esto se está transformando, en portugués se dice 'el gato con la cola asomada'. El gato ya no está escondido, ya va por libre, se hacen cosas sin vergüenza ya. Vini estaba creciendo, feliz otra vez, es una pena que está fuera. Es normal la frustración de un jugador importante que estaba muy feliz con la victoria de su equipo", explicó.

Además, Mourinho fue preguntado por el papel de la Federación y el Comité de Disciplina. "Como mínimo, poco respeto, no es una cosa. Jugar en Atenas el miércoles, llegar a Madrid a las cinco de la mañana y después jugar el sábado en Valencia. No me parece inocente. Las excusas de la tele no me las como, soy demasiado mayor, y esto de Vini. Los madridistas no son estúpidos, y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente", terminó.

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