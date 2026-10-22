Luis Díaz, a recuperación

En el empate 2-2 del Bayern Múnich contra Arsenal, en la tercera fecha de la Champions League disputada la tarde del miércoles, el colombiano Luis Díaz encendió las alarmas tras jugar menos de 30 minutos y pedir el cambio por lesión.

El guajiro ingresó al 68’ en reemplazo de Ismael Saibari y estuvo cerca de marcar con un derechazo en el área. Justo antes de finalizar el compromiso, el extremo se tiró al campo entre quejas de dolor y frustración.

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Vicent Kompany, director técnico de los bávaros, explicó en rueda de prensa que estaba un poco preocupado, puesto que en la temporada ya había aquejado problemas físicos.

“No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo por lo que hay que preocuparse un poco”, dijo el técnico belga.