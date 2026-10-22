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Luis Díaz, a recuperación
“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo", comentó el Bayern Múnich.
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gcontreras
Luis Díaz, Bayern Múnich.
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Jueves, 22 de Octubre de 2026

En el empate 2-2 del Bayern Múnich contra Arsenal, en la tercera fecha de la Champions League disputada la tarde del miércoles, el colombiano Luis Díaz encendió las alarmas tras jugar menos de 30 minutos y pedir el cambio por lesión.

El guajiro ingresó al 68’ en reemplazo de Ismael Saibari y estuvo cerca de marcar con un derechazo en el área. Justo antes de finalizar el compromiso, el extremo se tiró al campo entre quejas de dolor y frustración.

Lea aquí: Si hay que perder, que sea así: la frase de Lucas González tras caer ante el Cúcuta Deportivo

Vicent Kompany, director técnico de los bávaros, explicó en rueda de prensa que estaba un poco preocupado, puesto que en la temporada ya había aquejado problemas físicos.

“No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo por lo que hay que preocuparse un poco”, dijo el técnico belga.

Por el mismo camino, Max Eberl, miembro de la junta directiva de los muniquenses, señaló que el atacante venía presentando inconvenientes físicos. “Ya tenía problemas musculares antes del partido y ahora los ha vuelto a notar ligeramente. No queríamos correr ningún riesgo. Esperemos a ver qué pasa”, declaró.

Este jueves, el FC Bayern Múnich emitió un comunicado tras practicarle exámenes al jugador de 29 años.

“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero será, por lo tanto, baja por el momento”, reseñó la comunicación.

¡Estelar! Luis Díaz marcó triplete y dio una asistencia en la goleada del Bayern ante Leipzig

Aunque el club no quiso estimar un tiempo de recuperación, el referente de la Selección Colombia podría estar entre una y tres semanas fuera de las canchas.

Con estas estimaciones, Lucho se perdería los duelos por Bundesliga ante Friburgo (25/10), Borussia Dortmund (31/10) y Mainz (07/11), por Copa de Alemania versus Magdeburg (28/10) y contra Atlético de Madrid por Champions (03/11).

De igual forma, no estaría disponible para la doble fecha FIFA que tendrá la Tricolor ante Chile el 11 y 13 de noviembre.

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