Colombia busca pasar de una producción de 3,66 a 5 toneladas de aceite de palma por hectárea 

Los palmicultores de Colombia cuentan con cuatro campos experimentales distribuidos estratégicamente, en donde no solo investigan, también validan toda la innovación en el campo, asegurándose de que cada respuesta técnica responda a las realidades del productor.

Así lo dijo la presidenta de la Junta Directiva del Centro de Investigación en Palma de Aceite (Cenipalma), Catalina Convers, al inaugurar la Conferencia Nacional sobre Palma de Aceite, en el parque Las Malocas de Villavicencio (Meta), quien destacó que detrás de este despliegue hay un capital humano excepcional: 15 doctores en ciencias, 72 magísteres y más de 60 jóvenes profesionales.

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Covers resaltó que la institución tiene dos metas fundamentales: incrementar la productividad, reduciendo los costos de producción, y mitigar las amenazas fitosanitarias.

Agregó que ambas los conducen hacia su gran propósito de alcanzar las 5 toneladas de aceite por hectárea; el nivel de producción de Colombia es de 3,66 toneladas de aceite por hectárea sembrada.

Además, de acuerdo con datos de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), la producción nacional de aceite superó los 1,24 millones de toneladas entre enero y julio de 2026 y mantiene senda de crecimiento; solo en agosto, ese incremento fue de 9,7%.

“Desarrollamos este compromiso a través de 14 líneas de acción, desplegadas en 33 proyectos de investigación y cuatro de extensión. Si bien históricamente nos enfocamos en el mejoramiento genético, la agronomía y la optimización en planta extractora, hoy estamos profundizado en varios frentes claves: la salud y calidad del suelo y el manejo del recurso hídrico”, apuntó la vocera de Cenipalma.

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Durante su intervención, destacó que la mecanización, la ciencia de datos y la automatización de procesos y el relevo generacional aportan soluciones al problema de escasez de mano de obra en la ruralidad.

Nuevo laboratorio

Catalina Convers afirmó que, con el apoyo de Fedepalma, pondrán en marcha el primer laboratorio de calidad del aceite especializado en Hidrocarburos Saturados de Aceites Minerales (MOSH) y en Hidrocarburos Aromáticos de Aceites Minerales (MOAH) para el servicio de América latina.

“Queremos que el Gobierno y sus instituciones vean esto no solo como un logro gremial, sino como un motor de desarrollo nacional que debemos seguir fortaleciendo juntos”, aseguró.

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Hitos en 35 años de historia de Cenipalma

Nutrición vegetal: estableció las bases del manejo nutricional del cultivo y creó el primer laboratorio especializado de análisis foliares y de suelos.

estableció las bases del manejo nutricional del cultivo y creó el primer laboratorio especializado de análisis foliares y de suelos. Sanidad vegetal: desarrolló herramientas claves contra amenazas como la pudrición del cogollo, la marchitez letal y sorpresiva, el anillo rojo y las pudriciones de estipites.

desarrolló herramientas claves contra amenazas como la pudrición del cogollo, la marchitez letal y sorpresiva, el anillo rojo y las pudriciones de estipites. Procesamiento: aportó soluciones operativas esenciales para nuestras plantas de beneficio, como el preclarificador, el control de efluentes y la clasificación de racimos. Acompañó el desarrollo de más de 120.000 hectáreas del híbrido OxG, adaptando su manejo agronómico y sanitario e impulsando la tecnología de polinización artificial con ANA, desde hace 4 años disponibles, a través de Tecnopalma con su producto Polinizador Artificial 98%.

“Queremos que Cenipalma funcione como un sistema integrado: articulando investigación, extensión, campos experimentales y Tecnopalma, de la mano de todos los productores, desde el pequeño hasta el de gran escala”, recalcó la líder gremial.

Finalmente, subrayó que su deber es que el gremio trabaje para los palmeros y no que los palmeros para Fedepalma.

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