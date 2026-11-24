Con el inicio de las mesas de concertación del salario mínimo a la vuelta de la esquina, las empresas ya empiezan a prepararse para conocer en cuánto se fijará el aumento para 2027.

Propuestas de gremios y centrales obreras se encuentran alrededor de 7% y 38,5%, por ende, un empleado el próximo año costaría entre $3,06 millones y $3,96 millones.

Para las empresas contratar un empleado también implica una serie de gastos adicionales que muchas veces no los nota el trabajador. Entre estas se encuentra la salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación, prestaciones como prima, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. De manera que cada punto que suma el mínimo se multiplicaría en cada uno de estos rubros.

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Un aumento de 7%

Con el aumento de 7%, el mínimo sería de $1.873.468, y el costo para la empresa aumentaría por encima de $3,06 millones. Esto producto de un auxilio de transporte que sería de $266.532; el aporte a las primas de $178.262; los intereses de las cesantías de $21.400; el pago de las vacaciones por $78.123; y el aporte a las cesantías de $178.262; esto da como resultado un costo total para la empresa de $3.064.826 al mes por cada trabajador el otro año.

Los empleadores deben cubrir 8,5% del salario en aportes a salud, que para 2026 equivale a $148.826,93, de los cuales 4%, los asume el trabajador con su sueldo. Con este incremento, la empresa deberá pagar $159.244,81.

En cuanto a pensión, el empleador en 2026 asume 12%, es decir, $210.108,60, de los cuales el trabajador pone 4%. Con esta propuesta, las empresas pondrían $224.816,20.

Sobre la ARL, el costo depende del nivel de riesgo asociado al trabajo. El aporte para una ARL de nivel 1 sería $9.779,50. Hasta aquí, el costo de un empleado, con parafiscales, al mes llega a un valor de $2,5 millones.

La prima se paga dos veces en el año, en junio y en diciembre, y equivale a 50% del salario más el auxilio de transporte. El valor de la prima, para las personas que ganan un salario mínimo en 2027 sería de $1.159.131.

Las cesantías representan un salario mensual más el auxilio de transporte, por lo que, con el aumento de 7%, sería de $2.140.000 al año. A esto se le suman los intereses de cesantías que son de 12% por cada año trabajado, lo que sería un valor de $256.800, equivalente a $21.400 mensual.

Por último, las vacaciones son 50% del sueldo menos el auxilio el transporte el cual, con el incremento de 7% quedaría en $78.123,63 mensuales.

Aumento de 38,5%

Por otro lado, con un incremento de 38,5%, el salario mínimo alcanzaría los $2.425.003, es decir, el costo de contratación para las empresas superaría los $3,96 millones mensuales por trabajador. Este cálculo contemplaría el auxilio de transporte de $244.997, las primas por $230.741, los intereses de cesantías por $27.700, las vacaciones por $101.122 y el aporte a cesantías de $230.741.

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En salud, los empleadores deben asumir 8,5% del salario, que en 2026 representaba $148.826,93. Con este escenario, el aporte empresarial sería de $206.125,29, mientras que el 4% restante lo cubre el trabajador mediante el descuento de su sueldo.

Para pensión, las compañías aportan 12% del salario y los empleados, 4%. Con el aumento propuesto, el pago a cargo del empleador llegaría a $291.000, frente a los $210.108,60 que representaba en 2026.

A esto se suma la ARL, cuyo aporte depende del riesgo de la actividad laboral. Para el nivel I, el valor sería de $12.658,52. Al incorporar los parafiscales, el costo mensual de un trabajador llegaría a $3,2 millones.

La prima de servicios se paga en dos cuotas, en junio y diciembre, y equivale a 15 días de salario por semestre, incluido el auxilio de transporte. Para 2027, este pago sería de $1.500.370,50 por trabajador.

Por su parte, las cesantías corresponden a un salario mensual más el auxilio de transporte por cada año trabajado. Con el incremento planteado, sumarían $2.770.000 anuales, mientras que los intereses, equivalentes a 12% de esa prestación, representarían $332.400 al año o $27.700 mensuales.

Finalmente, las vacaciones corresponden a 15 días hábiles remunerados por año y se calculan sin incluir el auxilio de transporte. En este escenario, el costo mensual de este concepto sería de $101.122,64.

Por ende, más allá del aumento del salario mínimo para el próximo año, las empresas empiezan a hacer cálculos de cuánto podría llegar a costar un empleado para el próximo año. Bajo esta premisa, en 2027, el monto estaría entre los $3,06 millones y $3,96 millones bajo escenarios de 7% y 38,5%.

Tomado de La República