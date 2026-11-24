En Colombia, en los últimos 16 años, se han registrado seis emergencias de gran magnitud que han requerido recursos adicionales; en tres de esas situaciones se crearon instrumentos nuevos para su atención y en las demás se acudió a mecanismos existentes.

Un informe del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, en el marco de la creación del Fondo Milagro por parte del Gobierno para atender los estragos dejados por el terremoto ocurrido el 10 de agosto pasado, concluyó que los fondos de emergencia afectan al presupuesto nacional principalmente en cuatro dimensiones:

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Aumento de la rigidez presupuestal y permanencia en el tiempo. Aunque estos instrumentos suelen crearse como respuesta a la inflexibilidad del Presupuesto General de la Nación (PGN), paradójicamente terminan haciéndolo aún más rígido. Entre 2015 y 2024, las transferencias del PGN a fondos extrapresupuestales crecieron un 136% (de $10,9 billones a $25,7 billones). Además, cuando no se fija una fecha de cierre, se perpetúan y reciben nuevas funciones a lo largo de los años (como el Fondo Adaptación, creado en 2010), comprometiendo recursos futuros. Distorsión entre la ejecución presupuestal y el desembolso real. Cuando los fondos operan como patrimonios autónomos, como el Fondo Milagro o el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), el PGN registra la transferencia a la fiduciaria como ejecución presupuestal formal, a pesar de que el dinero permanezca en la caja del Tesoro y no haya llegado efectivamente a los territorios, contratistas o damnificados. Pérdida de trazabilidad del gasto público. Al trasladar recursos del PGN hacia patrimonios autónomos, se genera una ruptura en el seguimiento financiero, pues el detalle de los pagos posteriores deja de ser visible en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y pasa a depender de los esquemas particulares de información y contratación de cada fondo. Presión por recursos extraordinarios y endeudamiento. Debido a que el margen para reasignar partidas ordinarias es mínimo, el presupuesto nacional se ve obligado a incorporar recursos extraordinarios o contratar créditos contingentes para fondear estas bolsas, como ocurrió con el crédito de US$200 millones del Banco Mundial incorporado al PGN para el Fondo Milagro.

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Rápida creación y lenta ejecución

El director del Observatorio, Mauricio Salazar, resaltó que la creación del fondo por parte del presidente Abelardo de la Espriella tras el terremoto fue relativamente rápida, pero el movimiento efectivo de los recursos ha sido más lento.

El economista señaló que el compromiso presupuestal de $624.656 millones no significa que los recursos hayan llegado a los territorios. Indicó que, con la información pública disponible al 5 de noviembre, no encontraron un registro que permita establecer cuánto de esos dineros se había entregado.

“Por ello, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana advertimos que recurrir a patrimonios autónomos puede generar una ruptura en la trazabilidad del gasto, si no existen obligaciones suficientemente detalladas y oportunas de publicación sobre contratos, pagos y beneficiarios finales”, apuntó.

El Observatorio Fiscal recalcó que el Fondo Milagro deja una lección que va más allá de esta emergencia: un presupuesto en el que la mayor parte del gasto está comprometida de antemano reduce la capacidad de reaccionar ante eventos inesperados y puede empujar a los gobiernos a crear nuevos instrumentos para conseguir y ejecutar recursos.

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Los desastres y sus atenciones

Ola invernal-La Niña (2010-2011): se crearon Colombia Humanitaria y el Fondo Adaptación.

se crearon Colombia Humanitaria y el Fondo Adaptación. Avalancha de Mocoa (2017): se recurrió al existente Fngrd.

se recurrió al existente Fngrd. Pandemia de COVID-19 (2020): nació el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

nació el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Huracán Iota en San Andrés (2020): Se recurrió al existente Fngrd.

Se recurrió al existente Fngrd. Frente frío (2026): se adicionaron recursos al presupuesto de entidades existentes.

se adicionaron recursos al presupuesto de entidades existentes. Terremoto del suroccidente de Colombia (2026): se creó el Fondo Milagro.

El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, señaló que hay fondos para distintos objetivos, por lo que se podrían eliminar algunos, ya que pueden generar, de acuerdo con la manera en como operen, gasto público innecesario.

“Se habla de la existencia de más de 50 fondos, pero no exactamente relacionados con asuntos de desastres. Definir si es eficiente crear un fondo de emergencia va relacionado con la manera en que se justifica su existencia en el proceso de planeación, pero la verdad es que ninguno de estos fondos, sobre todo el FOME y el Fondo Milagro, han sido producto de un riguroso proceso de planeación, porque estos debieron estar asociados al Fngrd”, agregó Amorocho.

El experto en finanzas públicas dijo que la figura del Fondo Milagro surgió porque el presidente quiere que efectivamente se haga una reconstrucción tras los daños; por ello, a través del Ministerio de Hacienda, contrató directamente a la entidad estatal Fiducoldex, que los administrará a cambio de una comisión fija equivalente a 142 salarios mínimos mensuales ($248,62 millones).

De acuerdo con el catedrático, sería conveniente pensar de ahora en adelante, como se plantea en el proyecto de Ley de Rescate Económico, en un ajuste al Estado en entidades que posiblemente tengan duplicidades y triplicidades en sus funciones, razón por la cual el Gobierno les ha puesto los ojos a esos fondos.

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