La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó $3,17 billones por concepto de la aplicación de los beneficios asociados a reducción de sanciones e intereses, una medida que facilitó la normalización de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todo el país.



Con estas cifras, la DIAN superó la meta de recaudo de $2,7 billones fijada para la medida.



La medida, establecida a través del Decreto Legislativo 1419 de 2026, busca contribuir a la recuperación de las personas, las empresas y los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.



Por direcciones seccionales, Bogotá concentró el mayor recaudo con $1,30 billones, equivalentes al 41,1 % del total, seguida de Medellín, con $453.365 millones (14,3 %), y de la Dirección Seccional Operativa de Grandes Contribuyentes, con $394.892 millones (12,5 %). Estas tres seccionales sumaron cerca del 68 % de lo recaudado con el alivio.

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Les siguen Cali, con $160.311 millones (5,1 %); Barranquilla, con $134.999 millones (4,3 %); Cartagena, con $103.305 millones (3,3 %); Bucaramanga, con $101.076 millones (3,2 %), y Villavicencio, con $53.604 millones (1,7 %).



En total, 161.304 contribuyentes se acogieron a los beneficios entre el 17 de septiembre y el 19 de noviembre de 2026, lapso en el que se generaron 335.101 recibos de pago.



Entre las obligaciones pendientes que se presentaron en el marco de la reducción de sanciones e intereses se encuentra el impuesto sobre las ventas (IVA), que aportó $1,29 billones, equivalentes al 40,6 % del total; le siguen el impuesto sobre la renta, con $863.374 millones (27,3 %), y la retención en la fuente, con $503.171 millones (15,9 %).



“La DIAN reconoce a los contribuyentes que se sumaron a esta oportunidad y destaca el compromiso de los servidores públicos de las direcciones seccionales y de las áreas de Servicio al Ciudadano, Recaudo y Cobranzas, cuya gestión hizo posible el desarrollo de esta jornada nacional”, concluyó la DIAN.