Tras casi 7 horas de debate, la Presidencia de las Comisiones Económicas Conjuntas cerró la sesión a las 9:04 de la noche de este lunes 23 de noviembre, en el Congreso, por donde pasaron por el micrófono 96 intervenciones, entre gremios, sindicatos, profesores, estudiantes, alcaldes de municipios pequeños, empresarias de provincia y ciudadanos que se inscribieron a título personal.
Fue la primera de tres audiencias que aprobaron las comisiones para escuchar al país antes de votar el proyecto del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Las otras dos serán en Cali, este miércoles 25 de noviembre; y en Barranquilla, el jueves 26 de noviembre.
Ricardo Ruiz, consultor en Datos y Decisiones Públicas, siguió la transmisión del Canal Congreso intervención por intervención y clasificó cada postura frente al proyecto, no frente al Gobierno. Solo contó a quienes dejaron una posición definida y un nombre identificable. El resultado es el siguiente: “De las 58 voces que tenemos con nombre, 32 rechazan, 16 piden cambios y 10 apoyan una parte”.
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Lo que más reparos recibió fue el artículo 7 de la Ley de Rescate
Si la audiencia tuvo un blanco, fue el artículo 7 de la Ley de Rescate. Ese apartado le daría al presidente, Abelardo de la Espriella, seis meses de facultades extraordinarias para suprimir, fusionar o escindir entidades del Estado.
Contra ese artículo se pararon los sindicatos del Sene, el Icbf, el Dane, el Ideam y la Dian, además de los estudiantes y el sindicato de la Esap. Estudiantes del Instituto Colombiano de Derecho Procesal lo llamaron “un cheque en blanco”. Desde el Sindicato del Dane, hablaron de una “carta blanca” contra los funcionarios.
Asimismo, según el análisis de Dapper, compartido por el analista económico sénior Diego Montañez, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal le pedirá al Gobierno precisar cuáles de las 200 entidades reduciría.
Pero el artículo 7 también fue el único punto con defensores entusiastas, por ejemplo, el Instituto de Ciencia Política pidió aprobarlo “como un mandato inequívoco de reducción del Estado”. Y Hugo Giraldo, estudiante de economía, lo apoyó así: “Lo único bueno de esta reforma es el artículo 7”.
El IVA a la boleta, a los parques y a los paquetes turísticos
El segundo frente de debate lo abrió la industria del entretenimiento respaldada por Acocine, la Academia de Cine, Asoproductores, los consejeros de cine y los actores quienes rechazaron el IVA del 19% a las boletas a eventos y espectáculos culturales y de ocio.
Cristina Umaña, de la Academia de Cine, precisó que, con el impuesto, la taquilla caería 47%. Además, según el sector, el país perdería 573 salas. A esos datos se sumaron Acolap, por la entrada a los parques de diversiones; Anato, por los paquetes turísticos vendidos en el exterior, y los gremios de teatro y circo, que además piden cambios a la ley de espectáculos.
El IVA a lo que hoy no lo paga, entre los artículos 38 y 46, es la pieza de mayor recaudo del proyecto, aportaría 1,05% del PIB desde 2028, según el análisis de Dapper con cifras de Hacienda. También tocaría el gas vehicular, los paneles solares, los servicios veterinarios, el aseo, la nube y el software.
Licores y cerveza: el único debate con dos lados
Los impuestos saludables fueron el único tema en el que las participantes de la audiencia se dividieron por sus posturas. Asobares rechazó el IVA del 19% a los licores y el mayor impuesto a la cerveza; según el gremio, los precios finales en bares subirían entre 40% y 53% en 2028. Fenalco habló de un “sobre-IVA” y pidió no tocar bebidas ni licor.
Del otro lado se pararon FIAN Colombia (organización defensora de Derechos Humanos), que pidió ampliar el impuesto a las bebidas con más escalones; y la ciudadana Blanca Llorente, desde la salud pública, que respaldó los gravámenes al alcohol y al tabaco y pidió que fueran más altos.
Asimismo, Red PaPaz defendió los impuestos al juego de azar en línea con el argumento de que protegen a la niñez. Y la ciudadana Angélica Claro dijo que sí a gravar el alcohol, siempre que “incluya la cerveza”.
Nómina, SENA y cajas: la pelea por los parafiscales
El tercer frente de la sesión se jugó en los temas de la nómina de las empresas, ya que el proyecto cobraría aportes sobre salarios de más de dos mínimos, reduciría el aporte a las cajas de compensación y acabaría con las rentas propias del Sena y el Icbf.
La SAC advirtió que el artículo 20 elevaría 13,5% los costos laborales del agro. Fedecajas recordó que el subsidio familiar cubre a 20,6 millones de personas. Sindesena y los aprendices rechazaron que se derogue la renta garantizada de la entidad, y Acopi propuso una tarifa diferencial para las pymes.
Por otro lado, en el impuesto al carbono, Colfecar llevó la cuenta del transporte de carga al decir que el gravamen sobre el galón de diésel pasaría de $213 a $754. El combustible, según el gremio, representa el 40% del costo de un flete. Esa diferencia termina en el precio de lo que llega a las tiendas.
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Naturgas pidió que el gas vehicular pague IVA del 5% y no del 19%. Asocarbono pidió cambiar el artículo 53 y cuestionó el IVA a los certificados de carbono.
Por su lado, Fecode, ANEP y la CUT no pidieron ajustes, pero sí rechazaron el proyecto entero por los recortes al Sena, los aportes a la salud del magisterio y los despidos en el Estado.
Los calificativos subieron de tono cuando el ciudadano Miguel Rodríguez llamó a la Ley de Rescate “la más regresiva de la historia”. Sebastián Forero, del Colectivo Macondo, la describió como “regresiva, antitécnica y defensora de megafortunas”. La exministra de Ambiente Susana Muhamad cuestionó el IVA a los paneles solares y la rebaja de renta a las industrias extractivas.
Ese último punto, la baja de la tarifa de renta de empresas de 35% a 31% y el régimen RUGE para megaproyectos (20% y 16 años de estabilidad), encendió el debate sobre quién paga. Oxfam pidió que pague más quien más tiene. Asofondos y Campetrol, en cambio, respaldaron esas medidas. Para Asofondos, un déficit cercano al 9,5% del PIB es insostenible.
Las voces a favor de la Ley de Rescate
Del lado del respaldo a la Ley de Rescate hubo menos ruido y más matices. Por ejemplo, Nidia Consuelo Ruiz, en nombre de los municipios de sexta categoría, apoyó al Gobierno al decir que “no ataquemos sin poner una solución”.
A su turno, Carlos Hernán Riaño, empresario de Chía, dijo que la iniciativa “merece avanzar”. Jenny Velandia, empresaria de la construcción, propuso una renta del 33% para empresas lideradas por mujeres.
Hubo un punto sin opositores en la audiencia pública, nadie se opuso a quitar el IVA a la canasta familiar, a la medicina prepagada y a la comida de mascotas. Según Ruiz, lo que los intervinientes pidieron fue que ese compromiso “quede escrito en la ponencia”.
Así las cosas, el tablero de Dapper registró cuatro voces que respaldaron medidas puntuales de la Ley de Rescate: Asofondos, el Instituto de Ciencia Política, Campetrol y Red PaPaz.
Diego Montañez-Herrera, analista económico sénior de Eafit, estuvo en el recinto y organizó el debate en seis frentes con el equipo de Dapper: facultades, IVA, nómina, carbono, licores y renta. Su lectura: “Hay un consenso que se necesita un ajuste fiscal, pero el debate sigue siendo cómo, en un contexto de desaceleración”.
Las cifras del Ministerio de Hacienda explican la urgencia, ya que, sin ajuste, el déficit de 2027 llegaría a 9,4% del PIB. Con la ley, el balance primario mejoraría 3,58% del PIB en 2028.
Por su lado, Ruiz dejó una observación sobre quién habló y quién no al precisar que “las declaraciones públicas se dan por parte de agrupaciones que no tienen mucha capacidad de lobby, salvo algunas excepciones”.
Dicho de otro modo, los sindicatos, los estudiantes y los ciudadanos usaron la audiencia porque es su ventanilla. Los gremios con más peso, salvo los que fueron a reforzar su mensaje, negocian en las mesas técnicas que el Gobierno y los ponentes instalaron este mes.
El reloj de Minhacienda para sacar la Ley de Rescate
El Ministerio de Hacienda ya tiene el cronograma, la idea es tener un borrador de ponencia el jueves 26 de noviembre, después de la audiencia de Barranquilla, y dejarlo listo durante el fin de semana con los ajustes.
La ponencia se radicaría el lunes 30 de noviembre y ese mismo día se citaría a sesión para anunciar el proyecto, requisito previo para votarlo. El debate arrancaría el martes 1.° de diciembre.
Quedan dos audiencias y cinco días para saber cuántas de las 58 voces terminan escritas en el texto.
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