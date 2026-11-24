Tras casi 7 horas de debate, la Presidencia de las Comisiones Económicas Conjuntas cerró la sesión a las 9:04 de la noche de este lunes 23 de noviembre, en el Congreso, por donde pasaron por el micrófono 96 intervenciones, entre gremios, sindicatos, profesores, estudiantes, alcaldes de municipios pequeños, empresarias de provincia y ciudadanos que se inscribieron a título personal.

Fue la primera de tres audiencias que aprobaron las comisiones para escuchar al país antes de votar el proyecto del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Las otras dos serán en Cali, este miércoles 25 de noviembre; y en Barranquilla, el jueves 26 de noviembre.

Ricardo Ruiz, consultor en Datos y Decisiones Públicas, siguió la transmisión del Canal Congreso intervención por intervención y clasificó cada postura frente al proyecto, no frente al Gobierno. Solo contó a quienes dejaron una posición definida y un nombre identificable. El resultado es el siguiente: “De las 58 voces que tenemos con nombre, 32 rechazan, 16 piden cambios y 10 apoyan una parte”.

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Lo que más reparos recibió fue el artículo 7 de la Ley de Rescate