Tras alcanzar la madurez de sus 18 años en el mercado nacional, Droxi anunció importantes novedades para la red de droguerías independientes de Colombia.

La empresa consolida su presencia en 32 departamentos con una red cercana a las 3.100 droguerías afiliadas, posicionándose como uno de los actores de mayor impacto socioeconómico en el canal tradicional del sector salud y bienestar.

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En Norte de Santander y Santander, Droxi cuenta con 109 droguerías afiliadas, que representan el 3,6% de su red nacional. De estas, 48 (1,6%) están ubicadas en Norte de Santander, con presencia en cinco municipios. Hay 61 en Santander, distribuidas en 25 municipios.

Esta cobertura territorial abre oportunidades para incorporar herramientas de telemedicina y acercar alternativas de atención médica a las comunidades, aprovechando la cercanía de estos establecimientos con la población.

A diferencia del enfoque transaccional del mercado, el modelo de Droxi ha evolucionado hacia la creación de negocios más sostenibles, competitivos e integrados tecnológicamente con sus comunidades.

En lo que va de 2026, la estrategia de fortalecimiento integral de la compañía ha logrado impactar a más de 2,3 millones de consumidores y beneficiar directamente a 600 droguistas a través de programas de formación y actividades comunitarias.

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Tecnología al servicio del droguista independiente

Droxi presentó un importante anuncio orientado a elevar la competitividad de sus aliados: implementación de telemedicina en la red.

Recientemente se dio inicio a una nueva fase de despliegue del servicio de telemedicina. Esta implementación arranca de manera priorizada con los líderes droguistas a nivel nacional para cubrir el 100% de este segmento clave, abriendo paso a la masificación progresiva para toda la red.

"El crecimiento de Droxi ya no se mide únicamente por la cantidad de droguerías asociadas, sino por la capacidad real de consolidar negocios rentables, tecnológicamente preparados y estrechamente conectados con las necesidades de salud de sus entornos", señaló la presidenta de la Junta Directiva de Droxi, María Camila Acuña.

Del mostrador a los servicios digitales

El cambio refleja una transformación que viene experimentando el tradicional negocio de la droguería de barrio. Estos establecimientos, además de comercializar medicamentos y productos de salud y bienestar, mantienen una relación cercana con las comunidades y se convierten con frecuencia en puntos de orientación para los consumidores.

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En ese contexto, Droxi planteó un modelo que busca combinar la actividad comercial con herramientas tecnológicas, formación y servicios complementarios.

“El crecimiento de Droxi ya no se mide únicamente por la cantidad de droguerías asociadas, sino por la capacidad real de consolidar negocios rentables, tecnológicamente preparados y estrechamente conectados con las necesidades de salud de sus entornos”, agreó María Camila Acuña.

Según las cifras de la presidenta de la Junta Directiva de Droxi, durante 2026 sus programas de fortalecimiento han alcanzado a más de 2,3 millones de consumidores y han beneficiado directamente a 600 droguistas mediante actividades de formación y programas comunitarios.

El plan de fortalecimiento de la compañía se apoya en Academia Droxi, iniciativa que tras su lanzamiento en julio reúne a más de 335 participantes entre las modalidades presencial y virtual. A través de alianzas estratégicas con instituciones como Unicuces, UNAB, y SENA, la red ha facilitado la formación técnica de droguistas en áreas como Auxiliar en Servicios Farmacéuticos y Manipulación de Alimentos, enfermería, Fortalecimiento empresarial, entre otros.