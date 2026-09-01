El área metropolitana de Cúcuta reduce el desempleo, pero pierde 1.000 ocupados

El mercado laboral del área metropolitana de Cúcuta mostró dos caras durante el trimestre mayo-julio: mientras la tasa de desempleo cayó 0,8 puntos porcentuales (p.p.) y se ubicó en 9,6%, la población ocupada disminuyó y la informalidad aumentó 0,5 p.p.

El informe mensual del mercado laboral entregado por el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ricardo Valencia Ramírez, reflejó que esta urbe se ubicó en el puesto 11 de la tabla de 23 ciudades principales en desocupación.

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Además, esta zona del país estuvo entre las de mayor informalidad laboral, con una tasa de 61,9%, empatada con Riohacha y solo por debajo de Sincelejo, que registró 65,2%. La diferencia con la posición de Riohacha es que la tasa de esta ciudad se mantuvo igual.

“Cúcuta tuvo una disminución en la población ocupada de 1.000 personas, llegando a 445.000. En términos de la tasa de ocupación, esta pasó de 56,6% a 55,9%, una reducción de 0,7 puntos porcentuales”, afirmó a La Opinión el director del DANE.

Limitaciones en generación de empleo

El director del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo (Ormet) en Norte de Santander, Jorge Ramírez-Zambrano, expresó que la caída en la ocupación puede estar asociada a varios factores: limitada cantidad de empleo formal, aumento de los puestos de trabajo informales y los incrementos de la población por fuera de la fuerza laboral y de la población subocupada.

No obstante, el docente e investigador de la Universidad Libre manifestó que los indicadores de desempleo de solo Cúcuta, sin contar el área metropolitana, revelaron una mejoría equivalente a una caída de la tasa de 1,3 p.p., lo cual se traduce en una reducción de 5.474 individuos.

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“Comparativamente con el área metropolitana, la tasa de desempleo se redujo 0,8 puntos, esto significa que 4.285 personas salieron del desempleo. Luego, para el trimestre, Cúcuta contribuyó, más que toda el área metropolitana, a reducir la desocupación”, dijo.

El experto señaló que, por otro lado, la informalidad se incrementó, porque el sistema productivo presenta una capacidad limitada a la hora de generar una mayor cantidad de puestos de trabajo, por lo que muchos buscan en la informalidad una salida al desempleo. Por tanto, “la informalidad es una oportunidad para llevar ingresos a sus hogares”.

Actividades que jalonaron

El director del DANE, Ricardo Valencia, señaló que las ramas que más aportaron al empleo fueron actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (2,3 p.p.), comercio y reparación de vehículos (1 p.p.) y administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (0,8 p.p.).

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En cambio, las que perdieron puestos de trabajo fueron las industrias manufactureras (-2,6 p.p.), transporte y almacenamiento (-1,5 p.p.), y alojamiento y servicios de comida (0,4 p.p.).

Jorge Ramírez-Zambrano indicó que, al contrastar los datos por rama, las que más generaron puestos de trabajo requieren un capital humano calificado, por lo que es empleo más formal, como el caso de actividades profesionales, administración pública, justicia y defensa, así como salud y educación.

Mientras que los empleos perdidos en la industria, transporte y almacenamiento tiene que ver con el ciclo de negocios de cada actividad.

El director del Ormet precisó que comidas y alojamiento tiende a caer en el periodo de vacaciones, porque muchas familias viajan, aunque la baja es menor por la dinámica comercial que generó celebración del Día de la Madre y del Padre, dado que el trimestre recoge esos eventos.

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