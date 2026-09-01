Industria de parques plantea hoja de ruta al Gobierno ante fuertes presiones de costos

La Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap) fijó una postura clara y urgente ante el nuevo Gobierno, ante el impacto inflacionario, el aumento de costos fijos y la ausencia de incentivos.

La directora ejecutiva de Acolap, Ángela Díaz, indicó que el comportamiento sectorial estuvo concentrado estrictamente en temporadas altas y mostró un desempeño desigual entre las zonas urbanas y los destinos turísticos.

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“Sufrimos fuertes presiones en los costos operativos impulsadas por el incremento del salario mínimo, las tarifas de energía, los insumos de mantenimiento y la implementación de la reforma laboral, todo en un entorno de consumo moderado. El sector es altamente estratégico, pero opera hoy con una rentabilidad limitada que exige medidas urgentes de eficiencia y apoyo estatal”, afirmó Díaz.

En ese sentido, para salvaguardar la competitividad del sector, se presentó una hoja de ruta de seis puntos clave definidos durante el XVI Encuentro Nacional desarrollado hace un mes en Cali, antes de que ocurriera esta tragedia del 10 de agosto.

Sin embargo, los acontecimientos posteriores hacen aún más urgente la atención de uno de los desafíos planteados: la recuperación y reactivación de la actividad turística y de entretenimiento en dos zonas estratégicas para el desarrollo de los parques y para las economías locales.

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Por ello, Acolap consideró que este componente debe adquirir una prioridad especial dentro de las acciones del Gobierno, articulando esfuerzos y recursos que permitan acompañar a las empresas afectadas, recuperar la actividad económica y garantizar condiciones para la reactivación del sector.

Inclusión Explícita en el Plan Sectorial de Turismo: Incorporación formal del subsector de parques en las estrategias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), exigiendo reciprocidad en la inversión de recursos de FONTUR según el aporte parafiscal realizado. Clasificación como Bienes de Capital (BK): Catalogar las atracciones mecánicas como bienes de capital y no de consumo, siguiendo directrices de la OMA, la OMC e IAAPA. Esto facilitará créditos a largo plazo respaldados por los propios activos y depreciaciones técnicas reales. Competitividad Arancelaria: Implementación de un programa de Arancel Cero o reducido para la importación de alta tecnología y dispositivos recreativos no producidos en el país, buscando acortar la brecha competitiva con Brasil y México. Estímulos Fiscales a la Inversión: Restablecer la tarifa preferencial del 9% en el impuesto de renta para nuevos proyectos, remodelaciones y ampliaciones, recuperando el esquema exitoso de la Ley 2068 de 2020. Alivio en Costos de Energía: Exención de la sobretasa de energía eléctrica para el sector. Al reducir este alto costo fijo operativo, se mitigará la presión inflacionaria sobre las familias de estratos 2, 3 y 4, el mercado principal de los parques. Seguridad Jurídica y Simplificación de Trámites: Eliminar la discrecionalidad local en la aplicación de la Ley 1225 de 2008 mediante el Silencio Administrativo Positivo para el Registro de Parques, coordinando una Ventanilla Única Digital nacional junto al MINCIT. Recuperación y reactivación de las zonas afectadas: establecer una estrategia de acompañamiento y reactivación para las empresas de turismo, parques de diversiones y entretenimiento afectadas por la emergencia, priorizando la recuperación de la actividad económica, el empleo y las condiciones necesarias para que estos destinos vuelvan a operar plenamente.

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Encuentro gremial

La asociación llevó a cabo su XVI Encuentro Nacional en paralelo con la X Latin American Amusement Expo (LAAE).

El evento se consolidó como la plataforma de negocios y conocimiento más importante de la industria de parques de diversiones en América Latina, con 570 asistentes, 35 conferencistas nacionales e internacionales y múltiples escenarios de relacionamiento donde empresarios, conferencistas, expositores y aliados estratégicos fortalecieron vínculos en un ambiente de integración y experiencias memorables.

En el marco del evento, los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer espacios como YAWA, Centro de Ciencia, Arte y Tecnología; el Ecoparque Cristo Rey; la Carpa Delirio – Parque temático Paseo de la Aurora; el Zoológico de Cali; la histórica Hacienda del Bosque; así como conocer de primera mano el modelo de operación de referentes como Arkadia, África y Patolandia.

Mientras que, la feria comercial Expo LAAE superó todas las expectativas con 74 stands comercializados, 54 empresas expositoras y la participación de 14 países, entre ellos, los debutantes Brasil, Chile, China y Dubái.

Con 20 millones de visitantes anuales y alrededor de 30.400 empleos directos e indirectos, la industria de parques de diversiones se ratificó como un sector estratégico para el turismo y el desarrollo económico del país.

Este pulso pudo sentirse claramente en el XVI Encuentro de Acolap; un escenario vibrante y productivo, con una nutrida agenda que abordó desde la seguridad operacional — la prioridad número uno del sector— hasta la necesidad de construir conexiones emocionales con los clientes, pasando una mirada a la sostenibilidad económica de la industria.

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