Impulsan nueva etapa de Colombia Sostenible, con US$135 millones para apoyar a pequeños productores rurales

El Fondo Colombia en Paz abrió una nueva etapa para el desarrollo rural sostenible del país con el avance en la consecución de US$135 millones en recursos de cooperación internacional, para continuar y escalar el programa Colombia Sostenible.

Los recursos provendrían de US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$35 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que permitirán iniciar la segunda etapa del plan Colombia Sostenible Avanza: Paisajes Sostenibles, para llevar a una mayor escala este exitoso modelo que integra generación de ingresos, productividad rural, conservación ambiental y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.

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Desde su llegada a la dirección del Fondo Colombia en Paz, en abril de 2026, Mariana Gómez Jiménez ha puesto como una de sus prioridades la movilización de recursos y la construcción de alianzas de cooperación internacional que permitan aumentar la capacidad de ejecución de proyectos en los territorios. La consecución de los US$135 millones constituye uno de los primeros resultados de esta apuesta.

“Los territorios tienen necesidades enormes y nuestro reto es lograr que cada recurso que llegue al Fondo se convierta en proyectos que respondan a las necesidades reales de las comunidades y transformen los territorios. Tenemos que ser capaces de movilizar más recursos, pero también de aumentar nuestra capacidad para ejecutarlos”, señaló la directora.

Mariana Gómez Jiménez expresó que Colombia Sostenible Avanza parte de una premisa: los desafíos de los territorios rurales como la pobreza, la baja productividad agropecuaria, la degradación ambiental y las brechas que afectan especialmente a mujeres y jóvenes, pueden convertirse en oportunidades de desarrollo si se articulan la producción sostenible, la conservación de los ecosistemas y el fortalecimiento de las comunidades.



La población beneficiaria estará conformada principalmente por pequeños productores rurales en condición de pobreza o vulnerabilidad y organizaciones de productores y comunidades rurales, con atención prioritaria a mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y afrocolombianas, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado.

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La nueva etapa contempla metas ambiciosas para ampliar el impacto del programa. Se proyecta beneficiar a 40.000 familias, con una participación estimada de 41% de mujeres e intervenir 130.000 hectáreas.

Entre las principales metas se encuentran:

250 proyectos asociativos de paisajes productivos sostenibles y de “primera milla”.

67.000 hectáreas intervenidas mediante proyectos productivos y de conservación.

15.000 hectáreas en procesos de restauración.

10.000 hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales.

55.000 hectáreas bajo acuerdos de cero deforestación.

Conservación de la biodiversidad

La apuesta busca que la conservación de la biodiversidad, los bosques y el agua pueda avanzar de manera paralela al fortalecimiento de la productividad y los ingresos de las familias rurales.

La decisión de escalar Colombia Sostenible se sustenta en los resultados obtenidos durante su primera etapa. El programa benefició a más de 36.000 familias, intervino 82.700 hectáreas, consolidó 61 paisajes productivos y fortaleció 30 líneas productivas sostenibles, superando los indicadores establecidos en el CONPES 3901 de 2017.

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El impacto también se reflejó en las condiciones económicas de los hogares participantes. Los ingresos mensuales registraron incrementos de entre 60% y 77% frente a la línea de base, mientras los gastos de los hogares aumentaron 36%. El ahorro formal creció 4 % y el crédito formal 3%.

La consecución de los US$135 millones hará parte de una estrategia más amplia impulsada por la actual dirección del Fondo Colombia en Paz para fortalecer las alianzas internacionales y ampliar las fuentes de financiación disponibles para los territorios.

En este marco, el Fondo también avanza en la estructuración de un mecanismo de filantropía internacional para financiar proyectos estratégicos de paz y desarrollo territorial.

La entidad espera recibir inicialmente US$1 millón de potenciales aportantes de Estados Unidos y Europa. De concretarse, esta iniciativa podría convertir al Fondo Colombia en Paz en la primera entidad gubernamental del país en implementar un modelo de filantropía internacional para financiar proyectos relacionados con la paz y el desarrollo territorial.

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