Salarios crecieron en promedio un 8,8% en 2026 impulsados por el IPC: Acrip

Las empresas en Colombia incrementaron los salarios en un promedio del 8,8% durante el presente año, según los resultados de la más reciente Investigación Nacional de Salarios y Beneficios presentada por la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP).

El informe destaca que el 85% de las organizaciones aplicó ajustes salariales en 2026, teniendo como principal razón el comportamiento del IPC (49,2%), seguido por el ajuste del salario mínimo (15,3%), los resultados económicos (16,4%), el mercado (10,1%) y el desempeño (9%).

A nivel regional, la Región Caribe registró el mayor aumento salarial con un 9%, seguida por Cundinamarca (8,9%), Valle del Cauca (8,8%) y Antioquia (8,4%).

Por tamaño de empresa, las pymes lideraron las alzas con un 10%, frente al 8,7% de las empresas grandes y el 8,3% de las muy grandes, mientras que el sector industrial superó al de servicios con un ajuste del 9,5% frente al 8,2%.

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Por categorías de cargo, el personal base tuvo el incremento promedio más alto con un 14,3%, en contraste con la gerencia media que registró el menor ajuste con un 6,9%.

El estudio de ACRIP también evidencia la persistencia de brechas salariales de género en favor de los hombres en todos los niveles organizacionales, siendo la más pronunciada en el personal técnico, donde la diferencia alcanza el 20,33%.

En materia de beneficios y salario emocional, el home office se consolidó en más del 65% de las compañías, seguido por programas de cuidado personal y capacitaciones financieras.

Estos hallazgos serán analizados por más de 800 líderes del sector durante el XXIV Congreso Nacional de Gestión Humana, que se llevará a cabo en Cali entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

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