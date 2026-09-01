Spotify, Netflix y Apple son las marcas más suplantadas para estafar en internet

El phishing está cambiando de rostro: para engañar a los usuarios, los ciberdelincuentes recurren cada vez más a las marcas y servicios digitales que forman parte de su vida cotidiana, desde plataformas de entretenimiento y comercio electrónico hasta sistemas de pago.

Según el Informe de Amenazas Financiera de Kaspersky, en América Latina, Spotify encabezó la lista de marcas suplantadas dentro de las campañas de phishing y estafas vinculadas a compras y servicios digitales, una muestra de cómo los atacantes adaptan sus engaños a los hábitos y plataformas más populares en cada región.

Lea además: El área metropolitana de Cúcuta reduce el desempleo, pero pierde 1.000 ocupados

A nivel mundial, Netflix ha sido la marca más suplantada en estafas vinculadas a compras online (28%), seguida por Apple (21%), Spotify (18%), Amazon (18%) y Shopify (4%).

En este top diez también están empresas como Alibaba Group, eBay, Taobao, Ozon e Ikea, lo que refleja un desplazamiento desde los objetivos tradicionales del comercio minorista hacia servicios digitales con grandes bases de usuarios, pagos recurrentes y una alta interacción comercial.

El analista Senior de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, Leandro Cuozzo, explicó que los ciberdelincuentes no se limitan a suplantar tiendas online o bancos, también recurren a servicios de entretenimiento, ecosistemas digitales y sistemas de pago ampliamente utilizados, aprovechando la confianza que las personas depositan en marcas presentes en su vida cotidiana.

“Cuanto más familiar resulta una plataforma, más fácil es que una víctima baje la guardia, por ello, los usuarios deben mantenerse alerta ante técnicas de ataque cada vez más sofisticadas y personalizadas”, agregó.

Le puede interesar: ¿Qué pasará con la suspendida ruta de Satena entre Cúcuta y Tibú? El presidente de la aerolínea responde

Top 10 de marcas de compras online y servicios digitales más suplantadas a nivel mundial.

Junto a estas plataformas, los sistemas de pago siguen siendo uno de los grandes objetivos de los ciberdelincuentes, por ello, las campañas de phishing están suplantando distintos ecosistemas de pago con el objetivo de ampliar su alcance.

A nivel mundial, este tipo de fraude lo encabeza Mastercard (33%), seguido por Visa (20%), Paypal (14%) y American Express (4%), entre otros. Esta tendencia refuerza el creciente interés de los atacantes por suplantar redes de tarjetas bancarias ampliamente utilizadas.



Top de sistemas de pago más suplantados por páginas de phishing y estafa.

La popularidad y presencia cotidiana de estas plataformas y marcas las convierte en un recurso atractivo para los ciberdelincuentes, que buscan aprovechar la familiaridad y confianza que generan entre los usuarios para hacer que sus engaños parezcan más legítimos.

Lea aquí: Impulsan nueva etapa de Colombia Sostenible, con US$135 millones para apoyar a pequeños productores rurales

Para protegerse frente a este tipo de amenazas, los expertos de Kaspersky recomiendan:

Verificar la dirección sitios web: prestar atención a los errores gramaticales o el uso de términos genéricos. Los sitios oficiales siempre comenzarán con el nombre de la institución y los usuarios deben tener presente que la ausencia del nombre es una alerta importante de estafa.

prestar atención a los errores gramaticales o el uso de términos genéricos. Los sitios oficiales siempre comenzarán con el nombre de la institución y los usuarios deben tener presente que la ausencia del nombre es una alerta importante de estafa. Desconfiar de mensajes que ofrezcan ventajas exageradas, grandes descuentos u ofertas “gratis”: estas son las promesas más comunes en estafas en línea que están asociadas a marcas o plataformas de uso cotidiano.

que ofrezcan ventajas exageradas, grandes descuentos u ofertas “gratis”: estas son las promesas más comunes en estafas en línea que están asociadas a marcas o plataformas de uso cotidiano. Evitar acceder a plataformas de compra o pago desde enlaces recibidos por correo, SMS o mensajería: aunque el mensaje parezca provenir de una empresa conocida, lo más seguro es ingresar directamente a su sitio web o aplicación oficial. Antes de introducir datos personales, contraseñas o información bancaria, verificar siempre que se trata de la página legítima.

por correo, SMS o mensajería: aunque el mensaje parezca provenir de una empresa conocida, lo más seguro es ingresar directamente a su sitio web o aplicación oficial. Antes de introducir datos personales, contraseñas o información bancaria, verificar siempre que se trata de la página legítima. Utiliza una solución de seguridad robusta: contar con un software de ciberseguridad confiable en tu dispositivo móvil, como Kaspersky Premium, es vital. Estas herramientas incluyen protección contra phishing y analizan enlaces en tiempo real, advirtiéndote y bloqueando cualquier amenaza antes de que comprometa tu información personal y financiera.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion