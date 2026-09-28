El que nada debe, nada teme: Rafael Poveda vuelve a hablar sobre el caso ‘Yo te creo, colega’

Fue el 30 de julio de este año cuando una serie de denuncias publicadas en el portal ‘Yo te creo, colega’ generó una fuerte reacción pública y puso en el centro de la conversación al reconocido comunicador social y periodista Rafael Poveda.

Una de las denuncias que más llamó la atención fue la de la abogada y expresentadora Sofía Vela Mejía, quien señaló públicamente al periodista y productor por un presunto abuso sexual que, según su testimonio, habría ocurrido cuando ella tenía 29 años.

Tras conocerse la denuncia, Rafael Poveda publicó en sus redes sociales la grabación de una conversación telefónica que sostuvo con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino, integrantes del proyecto ‘Yo te creo, colega’.

Durante esa conversación, el periodista manifestó que los señalamientos estaban teniendo consecuencias en su vida personal y profesional. “Esto afecta mi honra, mi trabajo de 40 años”, expresó, al tiempo que pidió que su versión fuera escuchada antes de que la denuncia recibiera respaldo público.

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El caso abrió un debate sobre el tratamiento periodístico de denuncias de esta naturaleza y posteriormente llegó a manos de la Fiscalía General de la Nación. En agosto de este año, además, la revista RAYA publicó cuatro nuevos testimonios de periodistas que señalaron al reconocido presentador por presuntos episodios de acoso sexual.

Rafael Poveda vuelve al caso ‘Yo te creo, colega’

En una reciente conversación con el periodista Carlos Ochoa, Poveda volvió a referirse al caso. Ochoa le preguntó si la controversia relacionada con ‘Yo te creo, colega’ lo había favorecido o afectado.

“Yo creo que todo se refleja, por ejemplo, en todo lo que hemos vivido aquí en Medellín: una gran cantidad de personas tomándose fotos, saludándome. Estamos hablando diariamente de 100, 200, 300, 400 fotos. Yo lo único que quiero es contar historias”, respondió Poveda.

El periodista también recordó el momento en que fue contactado por ‘Yo te creo, colega’. “El día en que ellas me mandaron ese WhatsApp diciéndome que iban a sacar algo de mí, ese día yo estaba en Cali haciendo historias y yo siempre quiero hacer historias. Yo creo que es lo más importante que uno tiene que hacer. El que nada debe, nada teme. Siempre manifesté que me iba a defender”, afirmó.

El presentador del pódcast ‘Más allá del silencio’ reiteró que el proceso está en manos de la Fiscalía y aseguró que, desde que se conocieron los señalamientos, ha recibido mensajes y muestras de apoyo.