Influencer colombiana quedó ciega y sin poder caminar tras dar a luz;

María Fernanda Rodríguez, creadora de contenido antioqueña de 28 años conocida en redes sociales como ‘Mafer’, permanece hospitalizada en Ciudad de México con pérdida de la visión y sin poder caminar, luego de una complicación que sufrió tras dar a luz a su primera hija.

La denuncia fue hecha por su esposo Brandon Hernández, el también creador de contenido conocido como ‘Soy El May’, quien sostiene que la situación se originó por una presunta negligencia médica durante la atención recibida en el Hospital San Ángel Inn Chapultepec.

Infórmese: 'María la caprichosa', la historia de una mujer que convirtió la adversidad en una lucha por la dignidad de miles

¿Qué ocurrió durante el parto de Mafer?

Según el relato de Hernández, los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio, cuando ‘Mafer’ ingresó al centro asistencial para el nacimiento de su hija, María Victoria. El parto, aseguró, transcurrió sin inconvenientes y la madre alcanzó a tener contacto con la recién nacida.

Sin embargo, el panorama cambió: “Dos horas después, los doctores corriendo como locos. Le dio un infarto a Mafer, de siete minutos”, explicó Hernández en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con la versión de la familia publicada en GoFundMe “la emergencia habría sido consecuencia de una presunta reacción alérgica al medicamento Ketorolaco” administrado para controlar el dolor, lo que habría provocado un choque anafiláctico y una falla pulmonar.

Tras el episodio, Mafer permaneció varios días en coma e intubada. Cuando despertó, según su esposo, presentaba secuelas neurológicas que hoy le impiden caminar y le ocasionaron la pérdida total de la visión.

Le puede interesar: Ariana Grande se retira temporalmente para huir de escrutinio público constante

El influencer también ha denunciado irregularidades durante la atención posterior: “Mi esposa está entrando en una crisis de ansiedad. No nos están explicando qué medicamentos le están dando. Ella dice que no ve”, señaló.

Además, afirmó que el hospital retrasó exámenes como resonancias magnéticas bajo el argumento de falta de insumos y que impidió el ingreso de especialistas externos para obtener una segunda opinión médica. Hernández sostiene igualmente que la institución ha priorizado el cobro de la atención, cuya factura, según él, asciende a 3 millones 800 mil pesos mexicanos, equivalentes a más de 600 millones de pesos colombianos.

El caso ya llegó a las autoridades mexicanas. Hernández aseguró que cuenta con representación legal y que la Fiscalía ordenó revisar el expediente clínico, documento que fue entregado 17 días después de los hechos. También cuestionó que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) cerrara el caso el pasado 20 de julio.

Mientras avanza el proceso, el creador de contenido ha utilizado sus redes sociales para visibilizar la situación. En una de sus publicaciones dijo que: “Intentan bloquearme y cancelar mis cuentas, pero la verdad me fortalece. Mi esposa Mafer casi muere en una cesárea y ahora tiene daños neurológicos. Busco justicia y que mi hija conozca a su mamá”.

Lea: Colombia rindió homenaje a Totó la Momposina en el que habría sido su cumpleaños 86

La familia también abrió una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los gastos médicos. En la descripción explican que “Lo que debía ser uno de los días más felices para ella y su familia, el nacimiento de su bebé, se convirtió inesperadamente en una emergencia médica de extrema gravedad” y aseguran que Mafer no contaba con la cobertura médica necesaria en México debido a su situación migratoria.

Los familiares añadieron que “cada día de hospitalización aumenta significativamente los gastos, generando una carga económica inmensa para su familia en medio de esta difícil batalla”, por lo que solicitaron apoyo económico y oraciones para la recuperación de la joven.

En medio del proceso, Hernández ha insistido en el impacto que la situación ha tenido sobre la familia: “Una bebé que no conoce a su mamá. Una mamá que no puede ver a su hija. Y yo en medio de las dos”, escribió al cumplirse más de 50 días de hospitalización.

Hasta el momento, el Hospital San Ángel Inn Chapultepec no ha emitido un pronunciamiento público sobre las denuncias formuladas por la familia, y mantienen en sus redes sociales la opción de “comentarios limitados”.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion