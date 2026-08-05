Presentadoras y figuras de la farándula reaccionaron al video de Jorge Alfredo Vargas

El video en el que Jorge Alfredo Vargas se pronunció por primera vez tras su salida de Noticias Caracol, en medio del escándalo por presunto acoso sexual, ha generado numerosas reacciones. El reconocido comunicador aseguró que solo hasta ayer, 4 de agosto de 2026, tuvo conocimiento de los hechos por los cuales es señalado.

El presentador defendió su inocencia y manifestó que respeta la justicia y ejercerá su derecho a la defensa dentro del proceso judicial en el que la Fiscalía le imputó el delito de acoso sexual, presuntamente cometido contra cuatro víctimas en el entorno laboral de Noticias Caracol.

“Toda persona tiene derecho a acudir a la justicia; ese derecho nunca estará en discusión para mí. Pero quien es señalado, como lo he sido yo, también tiene derecho a conocer los hechos y, sobre todo, a defenderse”, expresó.

La audiencia contra Vargas se realizó ayer (martes) ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Bogotá, en el marco de la investigación por los presuntos hechos de acoso sexual.

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Durante la diligencia, la fiscal encargada del caso señaló que los hechos investigados habrían ocurrido en un entorno laboral entre 2024 y 2026.

Por su parte, la defensa de Vargas, integrada por los abogados María Paulina Riveros y Juan David Bazzani, insistió en que el proceso debe garantizar plenamente los derechos de todas las partes y recordó que el comunicador conserva la presunción de inocencia.

Famosos reaccionan al video de Jorge Alfredo Vargas

El video en el que Jorge Alfredo Vargas defiende su inocencia ha recibido múltiples mensajes de respaldo por parte de personalidades de la televisión y el entretenimiento colombiano.

Entre los comentarios se destaca el de la presentadora Andrea Serna, quien expresó: “Jorge querido, tantos años de amistad y de trabajo. Siempre viendo en ti el tipazo que eres. Un abrazo solidario y sentido para ti y tu familia”.

Carolina Cruz también manifestó su apoyo con un contundente mensaje: “Los que te conocemos te creemos”. Entre tanto, la presentadora Inés María Zabaraín escribió: “Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas, siempre contigo”.

La humorista Alejandra Azcárate publicó un extenso mensaje en el que cuestionó a quienes solo expresaron su respaldo después de que, según ella, el panorama comenzó a aclararse.

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“Qué conveniente es la humanidad. Ahora brota el apoyo cuando todo empieza a aclararse y resulta cómodo manifestarlo públicamente sin miedo, pero mientras el panorama estuvo negro, el silencio fue total y los inmisericordes juicios no faltaron. Es ahí, en medio de esa tenebrosa oscuridad, cuando uno comprueba quiénes son los verdaderos familiares, colegas y amigos”, manifestó.

Azcárate agregó: “Aquí estoy a tu lado, como siempre, desde el minuto cero y hasta el final, porque sé, sin duda alguna, que eres un caballero. Para ti y tu familia, mi absoluta solidaridad. No te digo cuánto te quiero porque lo sabes”.

Claudia Bahamón también se sumó a las voces de apoyo con un breve mensaje: “Te quiero, Jorgito”.

Por ahora, el proceso judicial continúa y se espera que avancen las diligencias correspondientes.

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