Nunca dudé de ti: el mensaje con el que Inés María Zabaraín respaldó a Jorge Alfredo Vargas

Horas después de que Jorge Alfredo Vargas rompiera el silencio sobre el proceso judicial que enfrenta y asegurara que es inocente, uno de los mensajes que más llamó la atención en redes sociales fue el de su esposa, la periodista Inés María Zabaraín quien le expresó públicamente su respaldo.

El periodista publicó un video en el que afirmó que durante 137 días permaneció en silencio y que solo hasta ahora conoció formalmente los hechos por los que es investigado. En su intervención aseguró que iniciará su defensa acompañado por su equipo jurídico y pidió que sea la justicia la encargada de establecer la verdad.

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La publicación generó cientos de reacciones de seguidores, colegas y amigos. Sin embargo, fue el comentario de su esposa el que más captó la atención.

El mensaje con el que Inés María le dio su respaldo

“Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas, siempre contigo”, escribió Inés María en la caja de comentarios del video.

El mensaje fue respondido por el propio Jorge Alfredo Vargas, quien contestó con un breve “Te amo”, intercambio que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios y generó numerosas muestras de apoyo hacia la pareja.

En el video, el periodista reiteró que está convencido de su inocencia y aseguró que, a partir de este momento, ejercerá plenamente su derecho a la defensa.

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“A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado de mi equipo y convencido de que soy inocente, con absoluto respeto por el proceso y la justicia”, expresó.

También hizo un llamado para que el caso continúe desarrollándose en el ámbito judicial. “Hoy les pido algo sencillo: que me permitan defenderme y que sea la justicia la que establezca la verdad.”

Al finalizar su mensaje, Vargas agradeció a varias de las personas que lo han acompañado durante los últimos meses, entre ellas Inés María, Laura y Felipe, además de reconocer el respaldo que ha recibido de familiares y amigos cercanos durante este proceso.

Con información de El Universal.

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