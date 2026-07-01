Más de 130 obras llegan a exposición gratuita en Bogotá

Más de 130 obras de algunos de los artistas más representativos del arte colombiano, latinoamericano e internacional hacen parte de la exposición "Grabados y múltiples", una muestra que permanecerá abierta al público en Bogotá hasta el próximo 2 de julio y que culminará con una subasta especializada organizada por Bogotá Auctions.

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La selección reúne piezas de figuras como Andy Warhol, Rufino Tamayo, Beatriz González, Alejandro Obregón, Wifredo Lam, Julio Le Parc, Antonio Caro, Ana Mercedes Hoyos, Carlos Jacanamijoy, Jesús Rafael Soto, Emma Reyes, Ómar Rayo y Luis Caballero, entre otros artistas que marcaron la historia del arte moderno y contemporáneo.



La exhibición puede visitarse con entrada gratuita en la sede de Bogotá Auctions, en el barrio Quinta Camacho, antes de la subasta prevista para el jueves 2 de julio a las 8:00 de la noche.

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El recorrido incluye distintas corrientes estéticas que van desde la figuración y la abstracción hasta el arte conceptual, el cinetismo y los múltiples escultóricos.



Entre las piezas sobresalen un grabado de gran formato de Rufino Tamayo, realizado en una edición de apenas 25 ejemplares; una obra gráfica con collage de la argentina Liliana Porter; y un múltiple cinético de Jesús Rafael Soto, cuyas investigaciones transformaron la percepción visual en América Latina.

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La representación colombiana ocupa un lugar central en la muestra con obras poco frecuentes de Emma Reyes, piezas históricas de Beatriz González como 'La actualidad ilustrada' (1974) y 'Ya llegó la fecha II' (1979), además de trabajos de Antonio Caro, Miguel Ángel Rojas, Maripaz Jaramillo, Ana Mercedes Hoyos, Álvaro Barrios, Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Negret, Fanny Sanín y Carlos Rojas, entre otros.



También se destaca la presencia de Colombia-Coca Cola, una de las obras más emblemáticas del arte conceptual colombiano.



La exposición incorpora igualmente una sección dedicada a los múltiples escultóricos, con piezas de artistas como Édgar Negret, Bernardo Salcedo, Nadín Ospina, John Castles y Alberto Riaño, que exploran las relaciones entre escultura, objeto y edición artística.



La exposición permanecerá abierta con entrada libre hasta el día de la subasta, y las pujas podrán realizarse tanto de manera presencial como virtual desde Colombia y el exterior.

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