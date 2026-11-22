Luisa Fernanda W y Pipe Bueno siguen compartiendo detalles de su vida como recién casados. Durante su luna de miel, la pareja realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en la que habló sobre su intimidad, la posibilidad de tener más hijos y algunos planes familiares. Una de las respuestas de la influenciadora llamó especialmente la atención de sus seguidores.

Uno de los seguidores quiso saber si la pareja había llevado juguetes sexuales a su viaje. Sin rodeos, Luisa respondió: “Obvio”, mientras que el cantante respaldó su comentario con una frase: “Luna de miel tiene que ir con juguetes”.