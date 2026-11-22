Luisa Fernanda W y Pipe Bueno siguen compartiendo detalles de su vida como recién casados. Durante su luna de miel, la pareja realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en la que habló sobre su intimidad, la posibilidad de tener más hijos y algunos planes familiares. Una de las respuestas de la influenciadora llamó especialmente la atención de sus seguidores.
Uno de los seguidores quiso saber si la pareja había llevado juguetes sexuales a su viaje. Sin rodeos, Luisa respondió: “Obvio”, mientras que el cantante respaldó su comentario con una frase: “Luna de miel tiene que ir con juguetes”.
La conversación continuó entre bromas y comentarios de doble sentido. Pipe Bueno aseguró que, contrario a lo que algunos podrían pensar, todavía tenían “un montón de miel” para disfrutar durante el viaje. Incluso les preguntó a sus seguidores si querían que les mostrara más detalles.
Otra de las preguntas estuvo relacionada con la posibilidad de que la familia crezca. Los seguidores quisieron saber si aprovecharían la luna de miel para buscar una niña que acompañe a sus dos hijos, Domenic y Máximo.
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Frente a esta inquietud, Luisa explicó que todavía no tienen una decisión definitiva, pues considera que tener un hijo implica una responsabilidad importante. “Saben qué pasa, que todavía no sabemos, porque es que tener hijos es una responsabilidad muy grande”, expresó.
Pipe, por su parte, dejó ver que sí le gustaría tener una niña. Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando hizo una broma sobre sus intenciones de agrandar la familia: “Le estoy haciendo unos roticos en la punta de los condones. No sé qué pueda pasar ahí”.
La pareja lleva siete años de relación y se casó por lo religioso el 29 de octubre de 2026, en una ceremonia celebrada en la Catedral de Sal. Su compromiso lo habían anunciado en 2023, durante un viaje a Dubái.