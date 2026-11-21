Revisando la documentación existente en los archivos de la ciudad, me encontré con un detalle que llamó mi atención. Al escribir las crónicas del Che Guevara en su periplo por Suramérica, particularmente en lo referente a su tránsito por esta ciudad, narración que pudieron leer en la publicación realizada la semana anterior y posteriormente en las crónicas que se leerán en algunas semanas sobre la vida y obra del padre Ángel Cayo Atienza en su peregrinar por estas tierras, apareció en sus mismos escritos una referencia sobre el personaje muy conocido del título, narrada en uno de sus libros, según la cual en algún momento resultaron encontrándose. Esta noticia fue difundida en entrevista que se le hiciera a un gerente de la emisora en la cual el padre Atienza mantuvo su programa radial que resultó ser un éxito mediático en esa época.

Parte de la conversación que sostuviera quien se identifica como Ángel Peñaranda Pérez, pero que conociendo la inventiva del padre Atienza, me atrevo a deducir que hablaba del conocido periodista de radio y gerente de la emisora, Carlos Pérez Ángel. Decía don Carlos, que un día el padre Atienza fue a su oficina y le dijo “…vengo a pedirle media hora semanal en su emisora; ni le pago ni me paga y si dentro de dos semanas no es mi programita el más sintonizado de todos, me retiro… le regalé el tiempo que me pidió; sus primeros programas los escuché con el lógico interés; él sabía muy bien distinguir la radio del púlpito, tenía instinto y pasión de periodista. Aumentó nuestro good will y nos trajo mayor sintonía, en general fue un buen negocio para nosotros, no tanto para él”.

Antes de terminar la entrevista, el gerente anota con cierto resquemor la siguiente afirmación, que es la que nos lleva a investigar el caso: “… no sé, pero él tenía sus entrevistas con tipos fichados por la autoridad como peligrosos; incluso corrió en un círculo reducido, la conseja de que el mismo Che Guevara, que según parece comprobado, estuvo en esta ciudad fronteriza, se ocultó una noche en su casa cural, ya que por estar ubicada en un barrio de candela era un buen escondite”.

Con estas palabras termina a charla que el mismo padre Atienza publica en su libro La sobrina vedette y el tío cura.

Esta versión pareciera tener algún remoto sustento si no fuera por algunos detalles no mencionados y poco recordados que son necesarios mencionar para evitar conjeturas inapropiadas. Debo empezar por mencionar que las fechas de un posible encuentro no coinciden en lo absoluto, razón por la cual es conveniente establecer líneas de tiempo para demostrar la inexactitud de las aseveraciones de quienes lo afirman.

Empecemos por recordar las fechas en las que se conocen las andanzas del médico Ernesto Guevara, a quien más tarde llamarían, el Che. En primer lugar, en julio de 1952, fecha en que está confirmado que estuvo en la ciudad, del 12 al 14 de ese mes, era un simple médico que había decidido recorrer el sur del continente, en su motocicleta y en compañía de su amigo Alberto Granado, con el objeto de conocer las condiciones en las que se prestaba el servicio de salud, especialmente entre la población indígena. Hasta entonces no había asomos de la actividad insurgente que desempeñaría años más tarde. Dicho de manera que el lector entienda, era un joven más que se aventuraba para conocer de cerca las condiciones y características de la región donde vivía, nada que ver, como se dice ahora, con el personaje icónico con el que se distinguió durante los años de la revolución cubana hasta sus últimos días en Bolivia.

Ahora bien, el padre Atienza, según él mismo cuenta en una de cartas a un pariente, en octubre de 1959: “…el obispo Pérez Hernández murió a los tres meses de mi llegada, llorado por todos, clero y pueblo”. Monseñor Pérez Hernández murió el 28 de junio de 1959.

Continúa la narración del padre Atienza describiendo la primera parroquia a la que había sido asignado, que no era otra que la ubicada en el barrio Magdalena, lugar de alta peligrosidad por esa época en la que se destaca la zona de Punta Brava a la que le tenía especial aprecio, pues en ella podía ejercer su apostolado con mayor virtud. Una escueta descripción de su propia narración dice: “…para colmo de males en todo el centro topográfico de la parroquia, llamada Nuestra Señora de la Angustias, en la zona más urbanizada y plana, está enclavado en viejo barrio de tolerancia de la ciudad, tres o cuatro cuadras de prostíbulos de mala muerte en los que rufianes y celestinas, asesinos y marihuaneros y criminales de toda laya, colombianos y venezolanos se guarecen junto con las desgraciadas muchachas sonsacadas y estafadas por negociantes esclavistas y gentes sin nombre…”.

De hecho, en una entrevista que le hicieran, con ocasión de su fallecimiento, una de las prostitutas, ahora reformada decía de él: “…quería escribirle al padre Cayo que está en el cielo; yo ahora estoy en el trabajo que él me encontró y voy a misa todos los días y estoy conforme y vivo con un hombre que es mucho lo bueno y me ha dado palabra de casarse conmigo cuando vengan las misiones y ya le he mandado cantar unos responsos”.

En esa parroquia, donde actuaba como auxiliar duró cuatro años, hasta 1962 cuando el nuevo obispo, monseñor Pablo Correa León le concedió la gracia de una parroquia en compañía de otro de sus gratos amigos, sacerdote como él, Carlitos Martínez, por ese entonces Canciller de la diócesis.

Revisada la anterior información, la clara conclusión es que no fue posible un encuentro entre estos dos personajes.

En 1952, cuando anduvo por estos lares el entonces desconocido Che Guevara aún no vivía en la ciudad el padre Atienza, quien llegaría siete años después, en los días en que la imagen inmortalizada del Che se hacía inmortal con la llegada triunfante a la Habana, el primero de enero de 1959.

Redacción

Gerardo Raynaud D.

gerard.raynaud@gmail.com

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.