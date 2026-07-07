Alejo murió frente a su novia: fatal choque entre motos en Ocaña

Existe una creciente preocupación entre los habitantes de Ocaña por los constantes accidentes de tránsito que se registran en el municipio y que no dejan de sumar víctimas fatales a una lista que ya alcanza las 15 personas fallecidas en lo que va del año.

La víctima más reciente es Jesús Alejandro Páez Claro, de apenas 17 años, quien perdió la vida en un choque entre dos motocicletas que, además, dejó a otras dos personas lesionadas.

El accidente ocurrió en la tarde del pasado domingo, 5 de julio, sobre la vía que conduce al sector de La Ermita, cuando el joven se movilizaba en una motocicleta y colisionó contra otro vehículo similar, sufriendo una violenta caída.

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Además de Alejo, como era conocido entre sus familiares y amigos, resultaron involucrados William Torrado Prada y Estefanía Mora Vargas, de 16 años. La adolescente, quien era la novia de la víctima, viajaba como parrillera. La escena fue impactante debido a la violencia del choque y a la velocidad con la que, al parecer, se desplazaban las motocicletas.

Los tres ocupantes salieron expulsados hacia distintos puntos de la vía. Varios transeúntes se detuvieron para auxiliarlos, alertaron a las autoridades y solicitaron una ambulancia. Sin embargo, cuando el personal médico llegó al lugar confirmó que ya no había nada que hacer por Jesús Alejandro, cuyo fallecimiento fue confirmado minutos después.

Entretanto, los otros dos lesionados permanecen bajo atención médica en el Hospital Emiro Quintero Cañizares.

Alejo, también conocido como Chuchu, era un apasionado por la velocidad, las motocicletas, las acrobacias y los llamados piques. En su memoria, sus compañeros de esta afición se reunieron ayer en la Estación de Servicio Pedro Páez, establecimiento administrado por el padre del joven.

Velas, motocicletas y cintas moradas adornaron el homenaje, mientras las lágrimas y los recuerdos acompañaban la despedida de la decimoquinta víctima mortal por accidentes de tránsito en Ocaña durante este año. Una cifra que sigue generando alarma, pues la mayoría de los fallecidos han sido jóvenes que se movilizaban en motocicleta.

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