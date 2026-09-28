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Ataque armado en la avenida principal de Los Patios deja un hombre sin vida
Las autoridades hacen presencia en el lugar de los hechos, adelantando la investigación y la búsqueda de los responsables.
Authored by
cesarmuñoz
Ataque armado en Los Patios.
La opinión
La Opinión
Lunes, 28 de Septiembre de 2026

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió la avenida 10 de Los Patios en la tarde de este lunes, en un hecho que cobró la vida de un hombre.

La víctima se movilizaba en un vehículo por esa vía cuando al pasar a la altura de los cementerios fue atacado a disparos por criminales que se dieron a la fuga.

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El carro Chevrolet Spark, de placa venezolana AJ290YG, quedó detenido en mitad de la carretera con el hombre en su interior.

Una ambulancia acudió al sitio pero no hubo nada que hacer por él, pues ya no tenía signos vitales.

La Policía ya está en el lugar de los hechos, adelantando la investigación y la búsqueda de los responsables.

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