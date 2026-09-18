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Capturan en Norte de Santander a cinco presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el operativo a través de su cuenta de X.
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crojas
¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!
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Viernes, 18 de Septiembre de 2026

Cinco presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) fueron capturados en La Esperanza, Norte de Santander, durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía, según confirmó este viernes el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X.

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De acuerdo con la información publicada por el mandatario, entre los detenidos se encuentra alias ‘Miguel’, señalado como cabecilla de escuadra de esta estructura y quien estaría encargado de coordinar extorsiones, amenazas y labores de inteligencia criminal contra la Fuerza Pública.

 

Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron munición, un fusil, tres pistolas, una escopeta y explosivos.

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El presidente calificó el operativo como un “golpe contundente” contra las ACSN y aseguró que las autoridades continuarán adelantando acciones para afectar su estructura y recuperar el control territorial.

La operación se conoce meses después de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia La Esperanza y Cáchira, municipios de Norte de Santander donde advirtió riesgos para la población civil por la presencia y consolidación territorial de este grupo

Estas capturas se suman a las de los cuatro integrantes del frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (Eln), anunciadas también por el mandatario este viernes. Los capturados estarían vinculados a una red dedicada a la comercialización de hidrocarburos de manera clandestina. 

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