Un nuevo caso de violencia se presentó en el barrio El Callejón, de Cúcuta, en la tarde de este martes, cuando un hombre resultó herido tras un ataque a bala en la calle 3, entre avenidas 7 y 8.

Un par de disparos se oyeron pasadas las dos de la tarde en vía pública. De los responsables no se tiene pista, los residentes de la zona se encontraron a un hombre lesionado y tendido en la calle, frente a un establecimiento comercial.

El lesionado ya fue trasladado a un centro asistencial, mientras las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos adelantando la investigación para dar con el paradero de los pistoleros y esclarecer los móviles del hecho.

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