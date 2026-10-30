Liberan a mujer que había sido secuestrada hace seis meses en el Catatumbo

La suegra del odontólogo Jhonatan Pavel Santa Estrada, quien permanecía secuestrada desde abril de este año, ya se encuentra en libertad. La noticia se conoció este viernes 30 de octubre, luego de que su liberación se mantuviera bajo reserva por temas de seguridad.
Aunque hasta ahora no se había informado públicamente sobre su paradero, al parecer, la mujer habría recuperado la libertad durante los mismos días en que fue encontrado sin vida su yerno, cuyo cuerpo apareció el pasado 25 de octubre en el sector de Palmarito, zona rural de Cúcuta.
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El caso había generado preocupación porque, tras el hallazgo del cuerpo del odontólogo, todavía se desconocía qué había ocurrido con su suegra, quien también había sido secuestrada en hechos registrados en abril en La Gabarra, zona rural de Tibú.
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