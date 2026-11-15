La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Judicial
11
Judicial
Motociclista perdió la vida en accidente de tránsito sobre el Canal Bogotá, en Cúcuta
El accidente ocurrió al mediodía de este domingo.
Authored by
dsifontes
Motociclista perdió la vida en accidente de tránsito sobre el Canal Bogotá, en Cúcuta
La opinión
La Opinión
Domingo, 15 de Noviembre de 2026

A bordo de una motocicleta roja, de placa venezolana AP3Z03G, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido al mediodía de este domingo.

El siniestro se registró sobre el Canal Bogotá, entre calles 6 y 7, pasadas la 1:00 de la tarde. Según las primeras versiones, el motociclista habría perdido el control del vehículo, se desvió hacia el costado derecho de la vía y terminó chocando contra un objeto fijo.

Puede leer: Carlos y Aleixer, las víctimas de dos muertes violentas en La Playa de Belén

Debido a la fuerza del impacto, el hombre murió en el lugar de los hechos. Las autoridades hicieron presencia en la zona y adelantaron la inspección técnica al cadáver para establecer su identidad. Asimismo, iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Abelardo Seguridad
Abelardo Seguridad
Bombardeos y ataques con drones: el saldo de violencia que dejan los 100 días de De la Espriella en Norte de Santander
Jhonatan Orjuela Prato
ECONOMIA
ECONOMIA
Seguridad e inversión, las cuentas que los empresarios de Norte de Santander le pasan a De la Espriella
Leonardo Favio Oliveros
Una política migratoria que prioriza expulsar y deja pendiente integrar
Una política migratoria que prioriza expulsar y deja pendiente integrar
La política migratoria de De la Espriella prioriza expulsar y deja pendiente la integración
Keila Vílchez B.