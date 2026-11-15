Motociclista perdió la vida en accidente de tránsito sobre el Canal Bogotá, en Cúcuta

A bordo de una motocicleta roja, de placa venezolana AP3Z03G, un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido al mediodía de este domingo.

El siniestro se registró sobre el Canal Bogotá, entre calles 6 y 7, pasadas la 1:00 de la tarde. Según las primeras versiones, el motociclista habría perdido el control del vehículo, se desvió hacia el costado derecho de la vía y terminó chocando contra un objeto fijo.

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Debido a la fuerza del impacto, el hombre murió en el lugar de los hechos. Las autoridades hicieron presencia en la zona y adelantaron la inspección técnica al cadáver para establecer su identidad. Asimismo, iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.