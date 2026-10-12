Noche violenta en Cúcuta: atacaron a bala a un policía y a otro hombre en hechos aislados

Dos hechos violentos en simultanea se presentaron en la noche de este lunes festivo en la capital nortesantandereana.

El primero de los casos se produjo en el barrio Viejo Escobal, donde un miembro de la Policía Metropolitana de Cúcuta fue atacado a disparos en la zona fronteriza, el uniformado fue remitido a un centro médico de la ciudad.

Lea aquí: Atacaron a tiros la clínica odontológica del veedor ciudadano Martín Rojas en Cúcuta

Por otro lado, a pocos metros, en una estación de servicio del barrio Prados del Este un hombre fue interceptado y atacado a bala mientras permanecía en un automóvil Chevrolet Spark GT.

Las autoridades a esta hora hacen presencia en ambos puntos para adelantar las investigaciones correspondientes.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13