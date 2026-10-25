Un muerto y dos heridos por choques de motos en Sardinata

Las dos hijas de Jarrinson León Parra ya no volverán a recibir sus abrazos ni a jugar con él, como acostumbraban a hacerlo cuando llegaba a casa después de trabajar. Su vida se apagó la tarde del viernes en la vía Cúcuta-Sardinata, tras sufrir un accidente de tránsito.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de uniformados del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor), la víctima se movilizaba en su moto Honda, de placa RHS55H, en dirección a Sardinata, cuando, al parecer, perdió el control del vehículo.

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En sentido contrario circulaba un autobús contra el cual terminó estrellándose. El accidente ocurrió hacia las 6:00 p.m., en el sector El Líbano.

El vehículo de servicio particular, un Chevrolet Línea B70, de placas OIE183, era conducido por Ramón Albeiro Gutiérrez Torrado, de 34 años, quien no habría podido esquivar al motociclista. Jarrinson León Parra murió de manera instantánea debido a los severos politraumatismos sufridos.

A través de las redes sociales, familiares y amigos expresaron su tristeza por la muerte de León. “¡Nos dejaste, cuñado! ¡Gracias por ser esa gran persona que fuiste y por amar y cuidar a mi hermana! ¡Te recordaremos siempre!”, escribió Brayner Camargo.

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Por su parte, Elsa Yovana Blanco García manifestó que el hombre fue “un gran ser humano y gran amigo”. También expresó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de fortaleza a la familia, especialmente a sus hijas.

Otro accidente dejó dos heridos

En otro hecho ocurrido una hora más tarde en Sardinata, una pareja que se movilizaba en moto resultó lesionada luego de ser embestida por detrás por otro motociclista. El accidente ocurrió en la recta de ingreso al casco urbano del municipio.

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Presuntamente, el responsable del siniestro sería un joven que se desplazaba junto a otros muchachos en motocicletas, quienes, al parecer, estaban realizando piruetas.

En medio de esas maniobras, habría chocado contra la moto en la que viajaban el hombre y la mujer. Las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital San Martín, donde recibieron atención médica.

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