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España intentará reivindicarse ante una difícil Arabia Saudita
El seleccionado español buscará sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo.
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omarromero
El selecccionado español buscará sumar sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo.
La opinión
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Domingo, 21 de Junio de 2026

La selección española que se vio sorprendida, con el empate que le saco la novata Cabo Verde en la primera fecha del Mundial por el Grupo H, saltará este domingo a las (11:00 a.m.) al estadio de Atlanta, con la idea de sumar tres puntos frente a Arabia Saudita.

Los dirigidos por Luis de la Fuente aspirantes al título, decepcionaron de cierta manera al no lograr desenredar el partido ante los debutantes caboverdianos y ahora ante los sauditas tienen la obligación de enderezar el camino.

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Será el cuarto enfrentamiento entre estas dos selecciones y la segunda en la Copa del Mundo. En Alemania 2006, ya hace 20 años, los ibéricos  se impusieron (1-0), Sudáfrica. Los otros duelos han sido dos amistosos, 2010 (3-2) y en 2012 (5-0).

En esta ocasión, los de los españoles no tienen margen de error si desea llegar a la final.   

La campeona de Europa necesita imponerse con un fútbol que se asemeje al de antaño para que se puedan aplacar, de momento, las dudas en una selección donde en los días posteriores al debut se ha insistido en que hay tranquilidad, que el torneo es largo, el recuerdo de cómo empezó en 2010 y que lo sucedido ante Cabo Verde puede servir de toque de atención para despertar ante una Arabia Saudí que ya sabe lo que es dar sorpresas en Copas del Mundo.

Resumen de Agencias.

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