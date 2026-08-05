EE.UU. anuncia nueva fuerza militar para combatir a los cárteles en América

El Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció la creación de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, una nueva estructura militar integrada por los 18 países que hacen parte de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas. La iniciativa busca fortalecer la cooperación regional para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y responder a otras amenazas que afectan la seguridad del continente.

Según informó el comando estadounidense, la nueva fuerza tiene como objetivo incrementar la eficacia operativa frente a las organizaciones delictivas que, a su juicio, desestabilizan la región y representan una amenaza tanto para Estados Unidos como para los países aliados.

Estados Unidos crea fuerza militar hemisférica; ¿cuál será la misión?

De acuerdo con SOUTHCOM, la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental permitirá coordinar capacidades militares para ejercer una presión sostenida contra las redes criminales, al tiempo que fortalecerá la capacidad de respuesta ante contingencias y emergencias humanitarias en la región.

“Los actores malintencionados amenazan la seguridad nacional, desestabilizan la región y se aprovechan de las poblaciones vulnerables”, señaló el comando militar en un comunicado.

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La nueva estructura estará bajo el mando del general de división del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin Jarard.

Estas serán sus principales funciones

Entre las tareas anunciadas para la fuerza operativa se encuentran:

Reforzar el intercambio de inteligencia entre los países aliados.

Ampliar los entrenamientos militares conjuntos.

Mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas participantes.

Apoyar las operaciones de interdicción marítima.

Fortalecer las capacidades de los países socios.

Mantener capacidad de respuesta para asistencia humanitaria y atención de desastres cuando sea necesario.

SOUTHCOM destaca el alcance de la iniciativa

El comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, aseguró que la nueva fuerza será el principal componente operativo de la estrategia regional de Estados Unidos frente al crimen organizado.

“La Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental es el brazo operativo del SOUTHCOM para hacer frente a las amenazas en todo el hemisferio”, afirmó Donovan.

El oficial agregó que la iniciativa busca integrar capacidades militares y fortalecer las alianzas con los países participantes para aumentar la presión sobre las organizaciones criminales y reforzar la seguridad de Estados Unidos y de sus socios en la región.

Tomado de El Universal.

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