El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026

El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en la que será su primera visita apostólica a América del Sur desde que es Pontífice, según ha confirmado el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni.



Según ha señalado, el papa ha aceptado "la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países".



En concreto, Robert Prevost visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.



El arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, ha expresado su profunda alegría y esperanza por esta visita. "Como arzobispo y cardenal del Perú, y como arzobispo de Lima, puedo decir con toda sinceridad que hay una enorme expectativa de acoger al Santo Padre", ha afirmado.

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