El verdadero presidente de Brasil: la declaración de Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos

Flávio Bolsonaro se declaró presidente electo de Brasil. Así lo anunció a través de un comunicado en el que agradeció al mandatario argentino, Javier Milei, y a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por acogerlo en su país tras la fuga que protagonizó tras su derrota en las pasadas elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple su cuarto mandato.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, inicia su escrito. “Esta es una tierra (Estados Unidos) de libertades y hermanos que comparten los mismos valores de las buenas personas de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión”, añadió.

Agregó que, a su juicio, hubo un fraude electoral que se materializó la noche del domingo 25 de octubre de 2026. También señaló a Cristiano Zanin, exabogado de Luiz Inácio Lula da Silva, como el responsable de ampliar el horario de votación hasta las 7:00 p. m., una decisión que, según Bolsonaro, constituyó una “actuación ilegítima e ilegal”.

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“La actuación ilegítima e ilegal del ex abogado de Lula permitió que una imposibilidad matemática se concretara y Lula sumara más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta. Una decisión del STF, tomada por encima de la competencia del TSE, extendió la votación hasta el apagado de luces, y la orden solo llegó después del fin del horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas”, menciona el documento.

En su escrito, indicó que, hasta el momento, el Tribunal Superior Electoral (TSE) se ha limitado a defender la extensión del horario de votación, sin ofrecer una “respuesta creíble”.

“Y las nulidades no son el único problema. A lo largo de toda la campaña hubo abuso de poder político, económico y el uso de la maquinaria pública en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la fórmula Lula-Alckmin”, mencionó en el texto.

Su salida de Brasil hacia Estados Unidos

Sobre su fuga de Brasil hacia Estados Unidos, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro explicó que no tenía intención de abandonar “su patria”, pero que ya sabía lo que vendría después debido a su situación judicial.

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“La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y se extendió a miles de otros brasileños patriotas comunes e incluso ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal petista”, se lee.

También dejó en claro que “no existe ninguna orden de arresto en su contra”, pues asegura no haber cometido ningún delito. Además, resaltó que la decisión de abandonar su país estuvo motivada, principalmente, por la intención de proteger a su familia.

“Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil, salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, pues callado, preso y censurado, como mi padre está, yo no podría ser esa liderazgo y seríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por la Corte Suprema repleta de sirvientes del régimen”, agregó.

Concluyó el comunicado asegurando que no “dejará de luchar por su país” e invitando a sus votantes y a la comunidad a que “no normalicen lo que está pasando en Brasil”.

“A las instituciones brasileñas, hago un llamado: esta locura precisa acabar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en el que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación logra vivir en paz o prosperar así. Aún hay tiempo de restablecer el equilibrio entre los Poderes y devolver a los brasileños la confianza que perdieron”, expresó.