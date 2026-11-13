Estados Unidos descarta amenaza terrorista tras suspensión de vuelos

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha descartado este viernes que la suspensión de todos los vuelos en el territorio se deba a una presunta amenaza terrorista y ha insistido en "problemas de telecomunicaciones" si bien no ha precisado el origen.



En rueda de prensa, el secretario ha asegurado que "no permitirá" que se compare la incidencia con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ha recalcado que lo ocurrido "no tiene nada que ver".



"No la voy a permitir (la comparación). Pero la gente está haciendo esa comparación porque ha habido una parada total (de la salida de aviones). ¿Sabemos lo que lo ha causado? No, pero no voy a hacer suposiciones de ese tipo", ha remarcado.

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Asimismo, Mullin ha confirmado ante los medios de comunicación que ya ha informado de la situación al presidente estadounidense, Donald Trump, y que la Casa Blanca trabaja para resolver la incidencia.



Preguntado por si los sistemas de Inteligencia Artificial habrían sido el detonante de los problemas de telecomunicaciones, el secretario ha respondido que "no descarta nada" por el momento, y ha asegurado que "van a descubrir que es lo que ha pasado" y que "tomarán las acciones apropiadas para asegurarse de que esto no vuelva a suceder".



Por su parte, la compañía Air Space Intelligence (ASI), encargada de desplegar estas tecnologías en junio de 2026, ha descartado que la interrupción del tránsito aéreo responda a un fallo en sus sistemas de inteligencia artificial.



La Administración Federal de Aviación (FAA) y el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, anunciaron aquel mes la adjudicación de un contrato a ASI para implementar dos herramientas complementarias destinadas a optimizar la programación y gestión de los vuelos en todo el Sistema del Espacio Aéreo norteamericano.

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El primero de estos desarrollos, el Sistema de Datos y Servicios de Gestión de Flujo (FMDS), actúa como la "nueva columna vertebral del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo de la FAA al equilibrar la demanda con la capacidad operativa", recoge el comunicado. A esto se suma el Sistema de Gestión Estratégica del Espacio Aéreo, Rutas y Trayectorias (SMART), una mejora integrada en el FMDS diseñada para prevenir la congestión mediante la coordinación anticipada de horarios y rutas antes del despegue.



Según las autoridades estadounidenses, la integración conjunta de ambas plataformas buscaba reducir los retrasos en los vuelos, agilizar el flujo del tráfico y ampliar la capacidad operativa del espacio aéreo estadounidense.

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