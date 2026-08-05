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Retiran cojines para bebés vendidos en Amazon por riesgo de asfixia: esto deben hacer los padres
De acuerdo con los expertos, este tipo de forma o material del cojín puede dificultar que el infante respire adecuadamente.

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dsifontes
Retiran cojines para bebés vendidos en Amazon por riesgo de asfixia: esto deben hacer los padres
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 5 de Agosto de 2026

Las autoridades de seguridad de Estados Unidos ampliaron el retiro del mercado de cientos de mecedoras o cojines de apoyo para bebés comercializados por internet, tras detectar nuevas unidades que podrían poner en peligro la respiración de los menores. Aunque no se han reportado incidentes, el llamado es a suspender su uso de inmediato debido al riesgo de asfixia.

La medida fue anunciada por la Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), que también instó a los compradores a solicitar el reembolso siguiendo el procedimiento establecido.

¿Qué mecedoras para bebés fueron retiradas del mercado?

Según informó la CPSC, el retiro fue ampliado el pasado 30 de julio de 2026 después de identificar más productos que incumplen la norma obligatoria de seguridad para cojines de apoyo infantil.

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Inicialmente, en abril de este año, se habían retirado 2.100 unidades disponibles en colores blanco, azul grisáceo, rosado, azul zuma y café. Ahora se suman 195 mecedoras adicionales en tonos verde y morado, identificadas con la etiqueta Model No: UMCBD01, elevando el total a 2.195 productos retirados.

De acuerdo con la CPSC, estos artículos fueron vendidos por el comerciante CetoPMax a través de Amazon entre mayo y junio de 2026, con precios de entre 30 y 50 dólares.

¿Por qué estas mecedoras representan un riesgo para los bebés?

La autoridad estadounidense explicó que estos productos incumplen los estándares obligatorios de seguridad porque el acolchado puede obstruir las vías respiratorias del bebé si queda en una posición comprometida.

 

Esto aumenta el riesgo de asfixia, una emergencia que puede causar consecuencias graves o fatales en pocos minutos. No obstante, la CPSC precisó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes ni lesiones relacionadas con las unidades incluidas en esta ampliación del retiro.

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¿Qué deben hacer quienes compraron estos productos?

La CPSC recomendó dejar de utilizar las mecedoras inmediatamente y comunicarse con CetoPMax para gestionar el reembolso.

Como parte del proceso, la empresa solicita retirar la espuma y el acolchado, cortar la funda y el relleno en dos partes y enviar fotografías del producto destruido al correo electrónico habilitado para el retiro. Tras verificar ese procedimiento, el comprador podrá recibir la devolución del dinero.

Las autoridades reiteraron que esta medida busca prevenir posibles casos de asfixia y reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad para productos destinados a bebés.

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