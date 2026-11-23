Una decisión salomónica
La secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torres, explicó los alcances de exonerar del pago del impuesto de alumbrado público a la población rural dispersa que no gozaba de ese servicio.
En el Estatuto de Rentas anterior, vigente desde 2022, se establecieron las condiciones para el pago del impuesto de alumbrado público en todo el municipio de Ocaña, incluido el sector rural disperso.
“A través de las revisiones y basándonos en el Plan de Desarrollo del Gobierno nacional anterior, donde se establecía que, en el caso del sector rural disperso que no gozaba de ese alumbrado público, se podía cambiar el impuesto por una sobretasa, presentamos, con esos argumentos legales y jurídicos, la modificación o actualización del Estatuto de Rentas, aprobada en el Concejo municipal”, reiteró la funcionaria.
A partir del nuevo año no se aplicará el impuesto de alumbrado público al sector rural disperso, sino una sobretasa del 1 % sobre el predial. “Si hacemos cuentas matemáticamente, la reducción abarca más del 300 y 400 % para cada uno de nuestros productores”, puntualizó al resaltar ese alivio tributario.
En la actualidad, los campesinos pagan un sobrecosto del 11 %, de acuerdo con el consumo de energía eléctrica, lo que resultaba bastante oneroso para los costos de producción.