Uno de los aspectos trascendentales, luego de varios años de lucha infructuosa, corresponde a la exoneración de 1.400 familias campesinas del pago del impuesto de alumbrado público, contemplada en la actualización del Estatuto de Rentas de Ocaña.

Así lo dio a conocer el concejal Jaime Alonso Mogollón Melo, quien calificó como acertada la decisión de la corporación, ante el cobro injusto por un servicio del que no disfrutaban en sus parcelas.

Ahora, en medio del fenómeno de El Niño, cuando las tarifas de energía se han incrementado y golpean el bolsillo de los agricultores, esta medida representa un alivio para el sector rural disperso, reiteró el dirigente ocañero.

La reducción significativa se logra luego de los análisis de costos adelantados durante las mesas técnicas con asesores tributarios, auditores y representantes del consorcio AGM Desarrollos, encargado de manejar los recaudos por concepto de alumbrado público en Ocaña.

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Los beneficios comenzarán a regir a principios de 2027, mientras se realizan los ajustes en las tablas de recaudo del municipio de Ocaña.

