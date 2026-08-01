Concejales de Ocaña aprobaron Estatuto de Rentas para el municipio

“Estudio a conciencia”

El ponente del proyecto e integrante de la Comisión de Presupuesto, William Felipe Sánchez Casadiego, aseguró que tras varios esfuerzos para confrontar la letra menuda se estructuró un documento aterrizado a la realidad territorial.

“No fue a pupitrazo limpio para meter la mano al bolsillo de los contribuyentes. Se analizaron 14 certificados, seis estudios técnicos y siete conceptos incluidos el de la escuela de gobierno del Partido Verde para contar con suficientes elementos de juicio a la hora de entregar el voto de una iniciativa que a la larga beneficiará a la ciudadanía en general”, precisó.

Agregó que Ocaña no recauda lo justo como lo establece la Ley 617 para municipios con una población superior a los 100.000 habitantes tasados entre 50.000 a 120.000 salarios mínimos mensuales vigentes en la anualidad.

Asimismo, considera que el municipio deja de percibir muchos recursos de los ingresos corrientes en libre destinación. De acuerdo a las estadísticas, solo recauda $20.949 millones y se proyecta aumentar unos $4.500 millones más cada año.

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Según indicó el concejal, desde el 2009 no se hacía una actualización del Estatuto y únicamente en el 2012 y hasta el 2022 se hicieron algunas modificaciones. En ese lapso no se homologaron artículos de las normas a nivel nacional.

